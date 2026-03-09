AFC ra phán quyết trận Việt Nam gặp Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 31/3.

AFC khẳng định không có kế hoạch hủy trận đấu.

Bất chấp những lùm xùm pháp lý liên quan đến bóng đá Malaysia sau phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), AFC không có kế hoạch hủy trận đấu. Thông tin này được chính Tổng thư ký AFC, ông Windsor John xác nhận.

"Các trận đấu phải được tiếp tục. Đây là những trận đấu có ràng buộc về thương mại và hợp đồng, không thể hủy bỏ trừ khi liên quan đến lợi ích quốc gia", ông Windsor John nhấn mạnh.

Theo quan chức này, cả tuyển Việt Nam và Malaysia đều có nghĩa vụ thương mại cần thực hiện. Ngoài ra, các trận đấu quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng đối với thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy việc hủy trận gần như không phải là lựa chọn.

Ông Windsor John cũng xác nhận Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC bắt đầu xem xét hồ sơ liên quan đến vụ việc. Theo quy trình, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ phải gửi bản giải trình chính thức trước khi cơ quan kỷ luật của AFC đưa ra quyết định cuối cùng.

"Chúng tôi xác định những điều khoản bị vi phạm trong quy định và yêu cầu phía Malaysia phản hồi. Sau khi nhận được giải trình, Ủy ban Kỷ luật sẽ họp và đưa ra phán quyết dựa trên các chứng cứ liên quan", ông nói thêm, đồng thời cho biết kết quả có thể được công bố trong vòng 7 đến 10 ngày.

Theo phán quyết từ CAS, 7 cầu thủ vẫn chịu án treo giò 12 tháng trong các trận đấu chính thức, nhưng được phép tập luyện và tham gia những hoạt động bóng đá khác cùng câu lạc bộ. Riêng tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cao Pendant Quang Vinh và vợ chuẩn bị mâm cơm Việt Nam ngày Tết Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.