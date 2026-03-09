Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

AFC chịu áp lực vụ bê bối bóng đá Malaysia

  • Thứ hai, 9/3/2026 12:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đến ngày 9/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết liên quan đến bê bối hồ sơ nhập tịch của tuyển Malaysia.

Kể từ sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 5/3, AFC mới công bố một án kỷ luật thuộc giải bóng đá nữ châu Á, còn vụ việc của Malaysia vẫn hoàn toàn im lặng.

AFC phải nhanh chóng đưa ra phán quyết trước ngày 11/4, thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Điều này khiến tổ chức bóng đá châu Á chịu áp lực phải giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết.

Trước đó, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John khẳng định các điều khoản trong Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật không đề cập đến việc đình chỉ hoạt động của Liên đoàn hay tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật AFC vẫn có quyền đưa ra quyết định cuối cùng sau khi hoàn tất quá trình xem xét và nhận giải trình từ phía FAM.

Theo quy trình, phía Malaysia sẽ nhận văn bản cáo buộc và được cấp thời hạn để giải trình trước khi án phạt được ban hành. Từ những quy định hiện hành, khả năng tuyển Malaysia bị cấm thi đấu quốc tế được đánh giá khá thấp. Khả năng cao Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong tháng này, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Thời điểm AFC ra phán quyết với bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đứng trước nhiệm vụ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

19:33 5/3/2026

LĐBĐ Malaysia bị phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm quy định tổ chức trận đấu quốc tế.

13:08 26/2/2026

AFC phạt Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố các quyết định kỷ luật với việc bóng đá Việt Nam chịu 2 án phạt liên quan đến tập thể và cá nhân cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

13:08 26/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

Đọc tiếp

Mbappe khien Man City lo lang hinh anh

Mbappe khiến Man City lo lắng

2 giờ trước 13:21 9/3/2026

0

Kylian Mbappe trở lại Madrid sau quá trình điều trị chấn thương ở Pháp và còn hai buổi tập để hy vọng kịp góp mặt trong trận Champions League gặp Manchester City.

MU khong lo neu bo lo Anderson hinh anh

MU không lo nếu bỏ lỡ Anderson

2 giờ trước 13:21 9/3/2026

0

Khi thương vụ Elliot Anderson trở nên khó khả thi, Manchester United hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Ibrahim Sangare như một phương án hợp lý cho kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

Gordon co nguy co lap lai sai lam cua Rashford hinh anh

Gordon có nguy cơ lặp lại sai lầm của Rashford

2 giờ trước 13:21 9/3/2026

0

Cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Anthony Gordon đang có dấu hiệu "đi vào vết xe đổ" của Marcus Rashford khi bắt đầu tin vào sự nổi tiếng của chính mình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý