AFC chịu áp lực vụ bê bối bóng đá Malaysia

Đến ngày 9/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết liên quan đến bê bối hồ sơ nhập tịch của tuyển Malaysia.

Kể từ sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 5/3, AFC mới công bố một án kỷ luật thuộc giải bóng đá nữ châu Á, còn vụ việc của Malaysia vẫn hoàn toàn im lặng.

AFC phải nhanh chóng đưa ra phán quyết trước ngày 11/4, thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Điều này khiến tổ chức bóng đá châu Á chịu áp lực phải giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết.

Trước đó, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John khẳng định các điều khoản trong Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật không đề cập đến việc đình chỉ hoạt động của Liên đoàn hay tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật AFC vẫn có quyền đưa ra quyết định cuối cùng sau khi hoàn tất quá trình xem xét và nhận giải trình từ phía FAM.

Theo quy trình, phía Malaysia sẽ nhận văn bản cáo buộc và được cấp thời hạn để giải trình trước khi án phạt được ban hành. Từ những quy định hiện hành, khả năng tuyển Malaysia bị cấm thi đấu quốc tế được đánh giá khá thấp. Khả năng cao Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong tháng này, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.