Thời điểm AFC ra phán quyết với bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đứng trước nhiệm vụ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

AFC chưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia.

Tối 5/3 (giờ Việt Nam), Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận tổ chức này chính thức tiếp nhận kết luận từ CAS và sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật để xem xét các bước xử lý tiếp theo.

Theo ông Windsor, AFC tôn trọng hoàn toàn phán quyết của cơ quan trọng tài thể thao độc lập và sẽ tiến hành quy trình xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Một trong những vấn đề cấp bách là AFC phải đưa ra quyết định trước khi lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng này. Điều đó khiến AFC chịu áp lực phải giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo các thủ tục pháp lý cần thiết.

Nhóm cầu thủ Malaysia bị trừng phạt.

Ông Windsor cho biết AFC ưu tiên giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng và minh bạch, song nhấn mạnh rằng mọi mốc thời gian và quy trình kỷ luật phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra kết luận, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn có quyền kháng cáo nếu không đồng ý với quyết định. Thậm chí, FAM có thể tiếp tục đưa vụ việc quay trở lại CAS nếu cho rằng cần được xem xét lại.

Trước đó, CAS đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt vì làm sai lệch hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu quốc tế. Tòa án thể thao tại Lausanne (Thụy Sĩ) xác nhận các cầu thủ vẫn phải chịu án treo giò 12 tháng, mức phạt tối thiểu theo quy định của FIFA đối với hành vi vi phạm dạng này.

Tuy nhiên, CAS cũng điều chỉnh một phần quyết định trước đó của FIFA. Theo phán quyết mới, án cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn được phép tiếp tục tập luyện cùng câu lạc bộ và tham gia các hoạt động bóng đá khác. Điều này được xem là sự “nới lỏng” nhất định so với lệnh cấm toàn diện ban đầu.

Theo ông Windsor, phán quyết của CAS có phần mềm mỏng hơn so với quyết định ban đầu của FIFA. Án treo giò vẫn giữ nguyên, nhưng các cầu thủ đã phần nào được giảm nhẹ hình phạt khi được phép duy trì việc tập luyện và sinh hoạt chuyên môn cùng đội bóng.

