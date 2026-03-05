Ba câu hỏi lớn cho Manchester United của Carrick

Trận thua 1-2 trước Newcastle không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Manchester United dưới thời Michael Carrick, mà còn mở ra nhiều câu hỏi về năng lực cầm quân, lựa chọn nhân sự và tương lai chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Chuỗi ngày “trăng mật” của Manchester United dưới thời Michael Carrick khép lại tại St James’ Park. Bàn thắng ở phút 90 của William Osula khiến “Quỷ đỏ” gục ngã 1-2 trước Newcastle, qua đó chấm dứt mạch bảy trận bất bại kể từ khi Carrick tạm thời tiếp quản đội bóng.

Đó là thất bại đầu tiên của Carrick trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, Manchester United vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng đấu này, khi Aston Villa cũng không thể giành điểm trước Chelsea.

Tuy nhiên, kết quả tại vùng Đông Bắc không đơn thuần chỉ là một cú sảy chân. Nó buộc người hâm mộ phải nhìn lại nhiều vấn đề – từ cách điều hành trận đấu của Carrick đến những lựa chọn nhân sự ở thời điểm quyết định.

Carrick phải chịu trách nhiệm đến đâu?

Vai trò huấn luyện viên tạm quyền của Michael Carrick từ lâu đã được nhìn nhận như một cuộc thử nghiệm. Nếu muốn được trao chiếc ghế chính thức, ông phải chứng minh mình đủ khả năng điều hành một đội bóng lớn trong mọi hoàn cảnh.

Trong những trận trước đó, Carrick được đánh giá cao nhờ cách quản lý trận đấu khá ổn định. Manchester United có thể không luôn chơi thuyết phục, nhưng vẫn biết cách giành kết quả.

Trận gặp Newcastle lại là câu chuyện khác.

Manchester United có lợi thế chơi hơn người trong phần lớn hiệp hai nhưng không thể tận dụng. Đội bóng kiểm soát bóng nhiều, tạo ra cơ hội, song lại thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Khi không thể kết liễu trận đấu, họ phải trả giá bằng bàn thua muộn.

Một số quyết định thay người của Carrick cũng gây tranh cãi. Casemiro rời sân sau khoảng một giờ thi đấu để nhường chỗ cho Manuel Ugarte, sự điều chỉnh khiến tuyến giữa mất đi phần nào sự chắc chắn.

Tyrell Malacia gây thất vọng sau khi vào sân.

Ở cánh trái, Tyrell Malacia được tung vào sân dù đã lâu không thi đấu. Hậu vệ người Hà Lan sau đó gặp khó trong việc kiểm soát tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Newcastle.

Những lựa chọn này đặt ra câu hỏi quen thuộc với Manchester United: liệu ban huấn luyện có nên mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ? Trong bối cảnh cần tạo đột biến, nhiều ý kiến cho rằng những gương mặt trẻ từ học viện có thể mang đến năng lượng khác.

Điều đó không có nghĩa Carrick phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho thất bại. Nhưng nếu muốn trở thành huấn luyện viên lâu dài của Manchester United, ông chắc chắn phải quen với việc mọi quyết định đều bị soi xét kỹ lưỡng.

Một cú sảy chân hay lời cảnh báo?

St James’ Park từ lâu đã là chuyến làm khách khó khăn với Manchester United. Đội bóng chưa thắng tại đây ở Premier League kể từ mùa 2020/21.

Vì vậy, thất bại trước Newcastle không hoàn toàn bất ngờ.

Nhìn rộng hơn, thành tích của Carrick vẫn rất tích cực. Manchester United thắng sáu, hòa một và chỉ thua một trong tám trận gần nhất dưới quyền nhà cầm quân người Anh.

Nếu trước giai đoạn này có người dự đoán chuỗi kết quả như vậy, phần lớn người hâm mộ chắc chắn sẽ chấp nhận.

Tuy nhiên, diễn biến các trận đấu gần đây cho thấy một thực tế khác. Manchester United đã không chơi quá thuyết phục trước West Ham, Everton hay Crystal Palace. Đội bóng vẫn giành điểm, nhưng chủ yếu nhờ khả năng cầm cự và tận dụng thời điểm.

Đó là phẩm chất quan trọng của một đội bóng lớn, nhưng không thể duy trì mãi nếu màn trình diễn không cải thiện.

Thất bại trước Newcastle vì thế có thể được xem như lời cảnh báo.

MU thua Newcastle rạng sáng 5/3.

Câu chuyện cũng vượt ra ngoài một trận đấu đơn lẻ. Carrick và ban huấn luyện đang cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo rằng họ xứng đáng với chiếc ghế chính thức. Mỗi trận đấu vì thế đều mang ý nghĩa của một bài kiểm tra.

Hiện tại, Manchester United vẫn ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nhưng cục diện có thể thay đổi nhanh chóng nếu chuỗi kết quả không còn ổn định.

Trận tiếp theo gặp Aston Villa trên sân nhà vì vậy mang ý nghĩa rất lớn. Một chiến thắng sẽ giúp “Quỷ đỏ” nhanh chóng lấy lại nhịp điệu và củng cố vị trí trong top đầu.

Ngược lại, nếu những thất bại bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, câu chuyện về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ nóng lên trở lại.

Thất bại tại Newcastle có thể chỉ là một cú sảy chân trong hành trình của Manchester United mùa này. Nhưng nó cũng nhắc nhở rằng chuỗi ngày hưng phấn ban đầu đã qua.

Từ đây, Michael Carrick phải chứng minh ông không chỉ giỏi khởi đầu, mà còn đủ bản lĩnh để dẫn dắt Manchester United vượt qua những thời khắc khó khăn.

