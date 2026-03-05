Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Malaysia bị phạt

Phán quyết mới đây của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng.

CAS giữ nguyên án phạt với Malaysia.

Chiều 5/3 (giờ Việt Nam), hội đồng trọng tài của CAS xác nhận hành vi làm sai lệch hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu là có thật. Nhóm 7 cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng, áp dụng cho các trận đấu chính thức.

Ngay sau khi CAS ra phán quyết, các CĐV Đông Nam Á bàn tán sôi nổi về vụ việc trên ở nhiều diễn đàn. Một tài khoản viết: “FIFA và CAS đều ra phán quyết, đã đến lúc AFC trừng phạt bóng đá Malaysia rồi”. Một CĐV khác lên tiếng: “AFC phải nhanh tay đưa ra án phạt cho Malaysia”.

Một cổ động viên bình luận: “Tương lai của nhóm cầu thủ này gần như đã chấm dứt”. Tài khoản khác viết: “Lẽ ra họ nên giải nghệ thì tốt hơn”.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dính án phạt.

Trước đó, nhiều CĐV Đông Nam Á bày tỏ sự hoang mang về vụ việc. Không ít ý kiến cho rằng quá trình đưa ra phán quyết của CAS kéo dài bất thường, khiến dư luận phải chờ đợi trong thời gian dài.

Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn về phía AFC. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết họ sẽ chờ phán quyết chính thức từ CAS trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khu vực, tạo ra áp lực không nhỏ đối với AFC.

Ngày 11/2, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận Việt Nam gửi đơn khiếu nại liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Đây là lần đầu tiên AFC nhận được thông báo trực tiếp từ FIFA về vấn đề nhập tịch.

Thông thường, quá trình xác minh sẽ do FIFA phối hợp với liên đoàn thành viên thực hiện, trong trường hợp này là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

