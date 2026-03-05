Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Klopp chọn Real Madrid?

  • Thứ năm, 5/3/2026 18:38 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Jurgen Klopp được cho là đang cân nhắc trở lại băng ghế huấn luyện và điểm đến duy nhất mà chiến lược gia người Đức nhắm tới là Real Madrid.

Klopp chỉ muốn dẫn dắt Real Madrid.

Truyền thông châu Âu đồng loạt khẳng định cựu HLV Liverpool cảm thấy nhớ bầu không khí căng thẳng và giàu cảm xúc của sân cỏ sau một thời gian làm việc trong vai trò quản lý cấp cao tại hệ thống bóng đá của Red Bull.

Hiện Klopp giữ chức Giám đốc Bóng đá toàn cầu của tập đoàn này, song không mang lại cảm giác thỏa mãn như khi trực tiếp chỉ đạo trên đường biên. Vì vậy, nhà cầm quân 58 tuổi được cho là nghiêm túc xem xét khả năng trở lại nghiệp huấn luyện. Đáng chú ý, Real Madrid được coi là lựa chọn duy nhất của Klopp.

Các nguồn tin cho biết khả năng Klopp trở lại Liverpool gần như bị loại bỏ. Nhà báo Graeme Bailey khẳng định cả Klopp lẫn ban lãnh đạo Liverpool đều không có ý định tái hợp. Theo ông, chiến lược gia người Đức vẫn dành tình cảm đặc biệt cho CLB và thành phố Liverpool, nhưng hành trình tại Premier League đã khép lại.

Trong khi đó, Real Madrid trải qua giai đoạn sa sút dưới thời HLV Alvaro Arbeloa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất ngôi đầu La Liga sau 2 thất bại liên tiếp và hiện kém Barcelona 4 điểm. Thành tích sa sút khiến tương lai của Arbeloa trở nên bấp bênh, đặc biệt khi tiêu chuẩn thành công tại sân Bernabeu luôn ở mức rất cao.

Giới chuyên môn từ lâu nhận định phong cách "heavy metal football" đầy năng lượng của Klopp cùng khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ sẽ rất phù hợp với Real Madrid. Những tháng cuối mùa vì thế có thể trở thành bước ngoặt. Nếu tình hình không cải thiện, khả năng cao Klopp sẽ ngồi ghế nóng sân Bernabeu.

Minh Nghi

Klopp HLV Klopp Klopp

