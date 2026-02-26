Klopp rộng cửa trở lại làm HLV

Tương lai của Jurgen Klopp tại Red Bull đang xuất hiện nhiều dấu hỏi, làm dấy lên khả năng chiến lược gia người Đức sớm tái xuất sân cỏ.

Klopp có thể chấm dứt công việc tại Red Bull.

Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa 2023/24, Klopp nhận vai trò Giám đốc toàn cầu phụ trách bóng đá của Red Bull từ ngày 1/1 năm ngoái. Nhiệm vụ của ông là giám sát và định hướng chuyên môn cho toàn bộ các CLB trong hệ thống. Tuy nhiên, theo nhật báo Salzburger Nachrichten của Áo, cả Klopp lẫn Red Bull đều không hài lòng với tình hình hiện tại.

Một số đội bóng trong hệ thống đang gặp khó. Paris FC và Leeds United phải vật lộn ở nhóm cuối bảng, trong khi RB Leipzig chật vật trong cuộc đua giành vé Champions League.

Báo chí Áo cho rằng hai bên có thể cân nhắc chấm dứt hợp đồng sớm, dù thỏa thuận giữa họ còn thời hạn đến năm 2029. Nguồn tin cũng khẳng định nếu Klopp bày tỏ mong muốn trở lại công tác huấn luyện ngay từ mùa tới, Red Bull sẽ không ngăn cản.

Tập đoàn này được cho là đã tính đến phương án thay thế bằng Oliver Glasner, HLV hiện tại của Crystal Palace. Glasner từng làm việc trong hệ thống Red Bull và được đánh giá phù hợp với cấu trúc vận hành của tập đoàn.

Khả năng Klopp tái xuất lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ Liverpool. HLV Arne Slot đang chịu áp lực khi phong độ đội bóng thiếu ổn định, làm dấy lên đồn đoán về một thay đổi trên băng ghế chỉ đạo tại Anfield.

Tuy nhiên, Klopp từng nhấn mạnh ông sẽ không dẫn dắt thêm CLB nào khác tại Anh ngoài Liverpool và cũng không tỏ ra sốt sắng với ý tưởng trở lại ngay lập tức. Một cái tên sừng sỏ khác được cho đã theo sát Klopp trong thời gian gần đây là Real Madrid, đội bóng của Tây Ban Nha đang cần một cái tên tầm cỡ ngồi vào ghế HLV chính thức.

Một kịch bản khác được nhắc đến là việc ông tiếp quản đội tuyển Đức nếu Julian Nagelsmann rời ghế sau World Cup. Dù lựa chọn nào xảy ra, cái tên Jurgen Klopp vẫn đủ sức tạo nên làn sóng lớn mỗi khi xuất hiện trên thị trường huấn luyện viên.

