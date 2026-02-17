Klopp từ chối cả MU và Chelsea

Người đại diện Marc Kosicke tiết lộ Jurgen Klopp nhận được lời hỏi thăm từ Manchester United và Chelsea, dù ông tuyên bố không dẫn dắt thêm CLB nào tại Anh.

Klopp vẫn chưa có ý định quay lại ghế HLV. Ảnh: Reuters.

Sau khi rời Liverpool vào tháng 5/2024, Jurgen Klopp không chỉ nhận được sự tiếc nuối từ người hâm mộ Anfield.

Theo người đại diện Marc Kosicke, cả Manchester United lẫn Chelsea đã tiếp cận chiến lược gia người Đức, bất chấp tuyên bố trước đó rằng ông sẽ không huấn luyện thêm bất kỳ CLB Anh nào.

Chia sẻ với Transfermarkt, Kosicke khẳng định Klopp hiện rất hài lòng với vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, công việc ông đảm nhận từ tháng 1 năm ngoái.

"Hiện tại tôi không thấy ông ấy trở lại băng ghế huấn luyện. Ông ấy rất hạnh phúc với môi trường mới", Kosicke nói. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận rằng các lời đề nghị vẫn xuất hiện.

"Ngay cả Chelsea và Manchester United cũng đã hỏi, dù Jurgen nói rõ ông sẽ không dẫn dắt CLB nào khác ở Anh. Những sự quan tâm này vẫn chưa dừng lại", Kosicke cho biết.

Manchester United và Chelsea trước đó đều phủ nhận với The Athletic việc gửi đề nghị chính thức. Mùa này, hai đội đã bổ nhiệm HLV mới. Liam Rosenior dẫn dắt Chelsea, còn Michael Carrick làm HLV tạm quyền tại Old Trafford từ tháng 1.

Klopp đang hài lòng với công việc hiện tại. Ảnh: Reuters.

Kosicke cũng tiết lộ Klopp từng có cơ hội dẫn dắt tuyển Mỹ, tuyển Anh và thậm chí cả tuyển Đức trước khi nhận lời Red Bull. Ông cho rằng thân chủ mình đã "chuyển hóa" từ một HLV thuần túy sang vai trò quản lý rộng hơn.

Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng hai lần tiến gần tới việc chiêu mộ Klopp.

"Bayern đã tiến rất gần tới việc ký hợp đồng với chúng tôi hai lần", Kosicke nói thêm. "Một lần vào năm 2008. Uli Hoeness muốn Jurgen, nhưng Karl-Heinz Rummenigge lại muốn Jurgen Klinsmann".

Lần thứ hai diễn ra sau khi Niko Kovac rời ghế năm 2019, thời điểm Klopp đang cùng Liverpool chinh phục Champions League. Cuối cùng, Bayern chọn Hansi Flick và đạt thành công lớn.

Klopp khép lại tám năm rưỡi tại Liverpool với đỉnh cao là chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Dù nhiều lần khẳng định chưa có ý định quay lại làm HLV, nhưng Klopp vẫn thường xuyên được nhắc tới mỗi khi các đội bóng lớn tìm kiếm "thuyền trưởng", gần đây là Real Madrid.