Klopp chuẩn bị trở lại Liverpool

Jurgen Klopp sẽ có màn trở lại Anfield đầy cảm xúc vào cuối tháng 3, khi tái xuất sân đấu huyền thoại của Liverpool bên cạnh biểu tượng bất tử Kenny Dalglish.

Klopp xác nhận sẽ trở lại Anfield.

Theo xác nhận từ các bên liên quan, Liverpool sẽ đá trận giao hữu từ thiện với Dortmund - một đội bóng cũ khác của Klopp, thuộc trận đấu của các huyền thoại nhằm gây quỹ cho LFC Foundation. Steven Gerrard sẽ đeo băng đội trưởng Liverpool, còn Klopp đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Sir Kenny Dalglish trên băng ghế huấn luyện.

Toàn bộ doanh thu của sự kiện sẽ được dành cho các hoạt động cộng đồng của LFC Foundation và Forever Reds. Với tư cách đại sứ danh dự của quỹ, Klopp khẳng định ông tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng Liverpool ngoài sân cỏ.

Klopp tiếp quản Liverpool năm 2015, trong bối cảnh đội bóng còn cách rất xa tham vọng vô địch Premier League. Dưới triết lý bóng đá tấn công giàu năng lượng, ông biến Liverpool thành tập thể chinh phục mọi danh hiệu lớn gồm Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup.

Ngày chia tay Anfield vào tháng 5/2024, Klopp để lại nhiều khoảnh khắc xúc động, khi ông gửi lời tri ân đầy tình cảm tới CĐV và khẳng định: "Tôi là một phần của các bạn. Tôi yêu tất cả. Tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình nữa".

Klopp hiện là Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull. Dù vậy, ông vẫn thường được liên hệ trở lại băng ghế chỉ đạo. Nhưng đến thời điểm này, Klopp vẫn giữ thái độ chừng mực. Dù tương lai ra sao, Anfield vẫn luôn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của Klopp.