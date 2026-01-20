Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Klopp khiến Real Madrid vỡ mộng

  • Thứ ba, 20/1/2026 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Jurgen Klopp một lần nữa lên tiếng bác bỏ khả năng trở lại băng ghế huấn luyện, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

HLV Klopp phủ nhận trở lại ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Trong buổi chia sẻ mới đây, Klopp thẳng thắn cho biết không có nhu cầu quay lại công việc huấn luyện trong tương lai gần, thậm chí có thể là mãi mãi. “Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi suy nghĩ, dù chẳng ai có thể nói trước điều gì. Nhưng tôi không cần phải huấn luyện bóng đá cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời”, Klopp chia sẻ.

Cựu HLV Liverpool cho biết bản thân đang tận hưởng cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và các dự án cá nhân bên ngoài sân cỏ.

Kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024, Klopp chưa từng dẫn dắt bất kỳ CLB nào. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, vị trí mang tính quản lý và định hướng dài hạn, khác xa áp lực hàng tuần trên sân cỏ.

Dù vậy, với danh tiếng và thành công vang dội trong quá khứ, HLV Klopp vẫn thường xuyên được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế thuyền trưởng tại các CLB lớn, đặc biệt là Real Madrid.

Sau khi chia tay HLV Xabi Alonso chỉ sau hơn nửa mùa giải, Real Madrid nhanh chóng đưa Klopp vào danh sách những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, nhà cầm quân 57 tuổi tỏ ra hoàn toàn thờ ơ trước những đồn đoán này.

Những phát biểu kể trên cho thấy Klopp đang thực sự khép lại một chương lớn trong sự nghiệp cầm quân. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Real Madrid hay bất kỳ “ông lớn” nào khác cũng khó có thể thuyết phục được chiến lược gia người Đức tái xuất.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Klopp HLV Klopp Klopp real madrid

    Đọc tiếp

    Ter Stegen roi Barcelona hinh anh

    Ter Stegen rời Barcelona

    2 giờ trước 05:50 20/1/2026

    0

    Marc-Andre ter Stegen chia tay Barcelona để gia nhập Girona theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

    Ronaldo thang kien Juventus hinh anh

    Ronaldo thắng kiện Juventus

    2 giờ trước 05:46 20/1/2026

    0

    Cristiano Ronaldo tiếp tục giành phần thắng trước Juventus trong tranh chấp tiền lương kéo dài nhiều năm, nhưng cánh cửa kháng cáo vẫn chưa khép lại.

    Morocco khieu nai Senegal len FIFA va CAF hinh anh

    Morocco khiếu nại Senegal lên FIFA và CAF

    2 giờ trước 05:46 20/1/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Morocco tuyên bố khởi kiện Senegal lên FIFA và CAF, cho rằng những hành vi phản ứng sau quả phạt đền làm gián đoạn nghiêm trọng diễn biến bình thường của trận chung kết Cúp châu Phi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý