HLV Klopp khiến Real Madrid vỡ mộng

HLV Jurgen Klopp một lần nữa lên tiếng bác bỏ khả năng trở lại băng ghế huấn luyện, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

HLV Klopp phủ nhận trở lại ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Trong buổi chia sẻ mới đây, Klopp thẳng thắn cho biết không có nhu cầu quay lại công việc huấn luyện trong tương lai gần, thậm chí có thể là mãi mãi. “Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi suy nghĩ, dù chẳng ai có thể nói trước điều gì. Nhưng tôi không cần phải huấn luyện bóng đá cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời”, Klopp chia sẻ.

Cựu HLV Liverpool cho biết bản thân đang tận hưởng cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và các dự án cá nhân bên ngoài sân cỏ.

Kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024, Klopp chưa từng dẫn dắt bất kỳ CLB nào. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, vị trí mang tính quản lý và định hướng dài hạn, khác xa áp lực hàng tuần trên sân cỏ.

Dù vậy, với danh tiếng và thành công vang dội trong quá khứ, HLV Klopp vẫn thường xuyên được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế thuyền trưởng tại các CLB lớn, đặc biệt là Real Madrid.

Sau khi chia tay HLV Xabi Alonso chỉ sau hơn nửa mùa giải, Real Madrid nhanh chóng đưa Klopp vào danh sách những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, nhà cầm quân 57 tuổi tỏ ra hoàn toàn thờ ơ trước những đồn đoán này.

Những phát biểu kể trên cho thấy Klopp đang thực sự khép lại một chương lớn trong sự nghiệp cầm quân. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Real Madrid hay bất kỳ “ông lớn” nào khác cũng khó có thể thuyết phục được chiến lược gia người Đức tái xuất.

