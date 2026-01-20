Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ter Stegen rời Barcelona

  Thứ ba, 20/1/2026 05:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Marc-Andre ter Stegen chia tay Barcelona để gia nhập Girona theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Ter Stegen sang Girona để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạn khẳng định Girona và Barcelona đạt được thỏa thuận cho một bản hợp đồng mượn kéo dài đến hết mùa giải 2025/26. Thương vụ được thúc đẩy nhanh chóng sau khi Ter Stegen gật đầu đồng ý. Khi thủ thành người Đức bật đèn xanh, hai CLB lập tức thống nhất các điều khoản.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. Việc Ter Stegen rời Camp Nou diễn ra trong bối cảnh khung gỗ Barcelona thay đổi rõ rệt. HLV Hansi Flick công khai xác định Joan Garcia là lựa chọn số một cho mùa giải mới, khiến tương lai của thủ môn 33 tuổi không còn được đảm bảo.

Với Ter Stegen, ưu tiên hàng đầu lúc này là được ra sân thường xuyên, nhằm duy trì phong độ và giữ suất trong đội hình tuyển Đức hướng tới World Cup 2026. Girona được xem là bến đỗ phù hợp. Đội bóng này cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm trong khung thành, còn Ter Stegen không phải di chuyển quá xa khi Girona chỉ cách Barcelona khoảng 100 km, yếu tố quan trọng để gia đình anh tiếp tục ổn định cuộc sống.

Các thủ tục pháp lý cuối cùng dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần này. Với phong độ, thể lực sa sút cùng sức ép cạnh tranh, Ter Stegen buộc phải ra đi. Dù có 422 lần ra sân, giành 6 danh hiệu La Liga và một Champions League, Ter Stegen hiểu rõ tương lai trở nên bất định nếu tiếp tục ở lại.

