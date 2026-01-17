Real Madrid phả hơi nóng vào gáy Barcelona

Tối 17/1, Real Madrid thắng thuyết phục 2-0 trước Levante ở vòng 20 La Liga, qua đó tạm thời xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm sân Bernabeu những ngày qua.

Real rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 1 điểm ở La Liga.

Được chơi trên sân nhà, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một, hàng công áo trắng liên tục vấp phải sự chống trả kiên cường của Levante cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Mathew Ryan. Vinicius Junior, Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều có cơ hội, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Real Madrid trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 56, khi Arda Guler bị phạm lỗi trong vùng cấm, buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền cho Real Madrid. Trên chấm 11 m, Mbappe lạnh lùng dứt điểm vào chính giữa khung thành, mở tỷ số và giải tỏa áp lực nặng nề cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Real Madrid chơi thanh thoát hơn và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 65, từ một quả phạt góc được thực hiện chuẩn xác bởi Arda Guler, trung vệ trẻ Raul Asencio bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt trong sự vỡ òa của hơn 70.000 khán giả trên khán đài.

Những phút cuối, Real Madrid tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng xà ngang và sự xuất sắc của Ryan ngăn đội chủ nhà có thêm bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ để thầy trò Arbeloa lấy lại niềm tin, đồng thời khẳng định Bernabeu vẫn là điểm tựa quan trọng trong hành trình tái thiết của Real Madrid ở mùa giải năm nay.

Sau 20 vòng, "Los Blancos" tạm thời rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.