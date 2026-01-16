Real Madrid mơ về Klopp, chuẩn bị cho 'bom tấn' 500 triệu euro

Real Madrid xác định Jurgen Klopp là bản hợp đồng trong mơ, đồng thời sẵn sàng kích hoạt thương vụ Erling Haaland có tổng giá trị lên tới 500 triệu euro.

Real được cho mà muốn bổ nhiệm Klopp ngồi ghế nóng.

Những thông tin gây choáng này xuất hiện không lâu sau khi HLV Xabi Alonso rời Bernabeu, khép lại thời gian cầm quân chỉ vỏn vẹn 8 tháng. Hiện Alvaro Arbeloa được giao vai trò tạm quyền dẫn dắt "Los Blancos". Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ chỉ bổ nhiệm HLV chính thức vào mùa hè.

Chủ tịch Florentino Perez nhắm tới Jurgen Klopp. Chiến lược gia người Đức hiện vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull Group sau khi chia tay Liverpool, nhưng vẫn được đánh giá rất cao nhờ khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ lớn và triết lý bóng đá giàu năng lượng.

Nguồn tin từ Fichajes khẳng định Klopp là mẫu HLV phù hợp để khai thác tối đa tiềm năng của dàn sao tấn công Real Madrid đang sở hữu như Kylian Mbappe, Vinicius Jr. hay Jude Bellingham. Chưa dừng lại ở đó, Chủ tịch Perez còn ấp ủ tham vọng tạo ra hàng công đáng sợ nhất thế giới bằng cách đưa Erling Haaland về Bernabeu.

Theo nhà báo Patrick Berger của Sky Sports, thương vụ Haaland có thể tiêu tốn khoảng 500 triệu euro, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền lót tay và mức lương dài hạn con. Haaland hiện còn hợp đồng với Man City đến năm 2034 và ghi 105 bàn sau 118 trận tại Premier League, minh chứng cho đẳng cấp siêu sao hàng đầu thế giới.

Nếu những kế hoạch này thành hiện thực, Real Madrid không chỉ nhắm tới danh hiệu, mà còn hướng tới việc tạo ra một kỷ nguyên mới cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.