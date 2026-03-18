Chiếc áo kẻ caro rộng thùng thình của Pep Guardiola bất ngờ trở thành tâm điểm, thậm chí còn “nóng” hơn cả thất bại của Manchester City.

Áo của Guardiola gây bão.

Trận thua 1-2 trước Real Madrid khiến Manchester City bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, cái tên được nhắc nhiều nhất lại không phải chiến thuật hay kết quả, mà là… chiếc áo của Pep Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha xuất hiện bên đường biên với một chiếc sơ mi kẻ caro mang phong cách “tiều phu”. Kiểu dáng rộng hơn hai cỡ, buông ngoài quần, cộng với cách phối đồ đơn giản khiến hình ảnh của ông lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Từ Twitter đến Instagram, chiếc áo trở thành đề tài bàn tán, kéo theo hàng loạt meme chế giễu lẫn thích thú.

Một số ý kiến ví Guardiola với hình tượng trong Brokeback Mountain, số khác lại cho rằng đây là phong cách “bụi bặm” hiếm thấy ở một HLV vốn gắn liền với hình ảnh chỉn chu, tối giản. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận: chiếc áo đã chiếm trọn spotlight.

Sức nóng ấy nhanh chóng kéo theo câu hỏi quen thuộc: Guardiola đang mặc gì và giá bao nhiêu?

Câu trả lời nằm ở thương hiệu Our Legacy. Chiếc áo thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2024 (AW24) và hiện được bán trên nền tảng thời trang Giglio với giá 290 euro. Một mức giá không hề “bình dân”, nhưng lại phù hợp với vị thế của một trong những HLV hàng đầu thế giới.

Theo mô tả từ nhà sản xuất, chiếc áo mang phong cách casual với cổ Pháp, dáng vai rộng, hàng cúc phía trước, vạt cong và chất liệu cotton. Họa tiết kẻ caro cổ điển chính là điểm nhấn, nhưng cách Guardiola mặc, rộng rãi, phóng khoáng, mới là yếu tố khiến nó trở nên khác biệt.

Trong bối cảnh Manchester City vừa trải qua một trận thua đáng tiếc, câu chuyện về chiếc áo của Guardiola mang đến một lát cắt thú vị: bóng đá hiện đại không chỉ là chiến thuật và kết quả, mà còn là hình ảnh, cá tính và cả những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ.

Guardiola có thể thua Real Madrid trên sân, nhưng ít nhất trong cuộc chơi mạng xã hội, ông vẫn biết cách khiến cả thế giới phải chú ý.