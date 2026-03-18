HLV Pep Guardiola tiếp tục trải qua một ký ức buồn khi đối đầu Real Madrid tại UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

Real Madrid gieo ác mộng với Pep Guardiola. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/3, Man City thua 1-2 trước Real Madrid và dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Theo Opta, đây đã là lần thứ tư trong sự nghiệp, chiến lược gia người Tây Ban Nha thua cả hai lượt trận ở một cặp đấu knock-out, trong đó có tới ba lần trước chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Guardiola đã không thắng Real Madrid trong 5 lần đối đầu gần nhất trước trận đấu rạng sáng 18/3, tất cả đều diễn ra tại Champions League khi ông dẫn dắt Man City.

Hai đội bắt đầu chuỗi duyên nợ tại vòng knock-out mùa 2019/20, khi Man City giành chiến thắng 2-1 ở cả hai lượt trận.

Tuy nhiên, cuộc tái đấu ở mùa 2021/22 trở thành một trong những màn lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử giải đấu. Dù để thua 3-4 ở lượt đi, Real Madrid ghi liền hai bàn trong những phút bù giờ ở trận lượt về nhờ công của Rodrygo, trước khi Karim Benzema ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền, đưa đội bóng vào chung kết và sau đó lên ngôi vô địch.

Man City của Guardiola liên tiếp bị loại bởi Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Mùa giải tiếp theo, Man City đòi lại món nợ bằng chiến thắng đậm 4-0 ở lượt về sau khi hòa 1-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, đến mùa 2023/24, Real Madrid một lần nữa cho thấy bản lĩnh khi vượt qua đối thủ trên loạt luân lưu, với thủ môn Andriy Lunin trở thành người hùng.

Ở mùa giải trước, hai đội tiếp tục chạm trán và Real Madrid đi tiếp nhờ cú hat-trick của Kylian Mbappe. Đến mùa 2025/26, kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi đại diện Tây Ban Nha nắm lợi thế lớn với chiến thắng 3-0 ở lượt đi.

Nếu tính tổng số lần đối đầu Real Madrid trên cương vị HLV, Guardiola có 13 chiến thắng, 7 trận hòa và 9 thất bại sau 29 trận. Với HLV người Tây Ban Nha, “Los Blancos” vẫn là thử thách lớn mà ông chưa thể hoàn toàn vượt qua.

