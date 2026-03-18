MU chia tay 4 thủ môn

MU lên kế hoạch thanh lọc lực lượng mạnh tay trong hè 2026, với ít nhất 4 thủ môn đối diện nguy cơ bị đẩy đi nhằm tái cấu trúc đội hình và cân đối tài chính.

Onana không có chỗ đứng ở MU khi Lammens chơi ổn định.

Truyền thông Anh xác nhận Andre Onana không có tương lai ở Old Trafford, bất chấp còn hợp đồng với MU đến năm 2028. Theo quy định tài chính của Premier League, "Quỷ đỏ" cần thu về tối thiểu 18,88 triệu bảng nếu bán Onana nhằm tránh thua lỗ. Hiện Onana khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Một cái tên khác khả năng ra đi là Altay Bayindir. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng hồi đầu mùa với hàng loạt sai lầm. Besiktas được cho là quan tâm đến việc chiêu mộ thủ thành này. Ngoài ra, thủ môn dự bị Dermot Mee có thể bị thanh lý. Ở tuổi 23, Mee chủ yếu đóng vai trò quân xanh trên sân tập và hiếm có cơ hội ra sân.

Tương lai của thủ môn kỳ cựu Tom Heaton cũng sẽ sớm được định đoạt. Sắp bước sang tuổi 40, Heaton có thể cân nhắc giải nghệ. Anh vẫn có thể ở lại do giữ vai trò quan trọng trong phòng thay đồ, là thành viên nhóm thủ lĩnh của đội.

Ngược lại, MU đang tìm kiếm thủ môn dự bị chất lượng để hỗ trợ cho Senne Lammens. Tài năng trẻ Radek Vitek có thể được trao cơ hội. Thủ môn 22 tuổi chơi ấn tượng trong màu áo Bristol City theo dạng cho mượn, với 33 lần bắt chính tại Championship. Vitek được đánh giá có tiềm năng trở thành lựa chọn lâu dài trong khung gỗ.

Động thái cho thấy MU đang quyết liệt làm mới đội hình, bắt đầu từ vị trí thủ môn vốn từng được xem là điểm yếu lớn trong nhiều mùa giải.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

