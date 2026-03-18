Điều kiện để Casemiro ở lại MU

Cánh cửa ở lại Old Trafford của tiền vệ sinh năm 1992 vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.

Casemiro có thể ở lại MU.

Theo TEAMtalk, Manchester United sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Casemiro về bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, để đôi bên tiếp tục gắn bó, tiền vệ người Brazil sẽ phải giảm đáng kể thu nhập.

Hiện tại, Casemiro dẫn đầu bảng lương tại Old Trafford với 350.000 bảng được chuyển vào tài khoản mỗi tuần. Bù lại, cựu cầu thủ Real Madrid đang cống hiến những gì tốt nhất cho MU ở mùa giải cuối cùng trong hợp đồng. Ngôi sao người Brazil thi đấu hiệu quả trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn và thường xuyên tạo khác biệt từ những tình huống không chiến. Đến nay, Casemiro đã ghi đến 7 bàn.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, trung vệ Leny Yoro thừa nhận phần lớn cầu thủ MU đều mong muốn Casemiro tiếp tục gắn bó với đội. Theo cầu thủ người Pháp, kinh nghiệm và bản lĩnh của tiền vệ người Brazil là yếu tố rất quan trọng đối với đội hình hiện tại.

"Chúng tôi đều muốn anh ấy ở lại. Casemiro là cầu thủ rất quan trọng với đội. Trong phòng thay đồ mỗi ngày, anh ấy mang đến kinh nghiệm mà không ai khác có được. Casemiro giành mọi danh hiệu lớn và điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ", Yoro chia sẻ.

Đồng quan điểm, tiền đạo Matheus Cunha cho biết: "Tôi luôn nói với anh ấy rằng hãy ở lại đây thêm 1 năm nữa". Trong khi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes cũng chia sẻ: "Tôi mong Casemiro đừng rời đi".

