Bài học Ten Hag khiến MU lạnh lùng với Casemiro

Giữa lúc Casemiro hồi sinh phong độ, quyết định dứt khoát của INEOS cho thấy MU đã thực sự học được bài học đắt giá từ sai lầm mang tên Erik ten Hag.

Casemiro sẽ rời MU sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Casemiro đang chơi thứ bóng đá khiến người hâm mộ Manchester United phải băn khoăn. Một bàn thắng nữa trước Aston Villa, nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 7, tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Brazil trong giai đoạn then chốt. Nhưng trớ trêu thay, chính lúc phong độ của Casemiro thăng hoa, tương lai của anh tại Old Trafford lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Không phải vì chuyên môn, mà vì cách MU đã thay đổi tư duy.

Ở trung tâm của sự thay đổi ấy là INEOS, tập đoàn hóa dầu của tỷ phú Jim Ratcliffe, đơn vị nắm quyền điều hành mảng bóng đá tại MU. Và nếu nhìn vào cách họ xử lý trường hợp Casemiro, có thể thấy rõ một điều: đội bóng này không còn muốn đi lại vết xe đổ mang tên Erik ten Hag.

Sai lầm mang tên Ten Hag

Khi INEOS chính thức tiếp quản quyền kiểm soát bóng đá tại MU, Erik ten Hag không phải lựa chọn của họ. Thành tích thiếu ổn định, lối chơi chưa thuyết phục, tương lai của HLV người Hà Lan khi đó gần như đã được định đoạt.

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bước ngoặt khó lường.

Chiến thắng trong trận chung kết FA Cup, một trong những màn trình diễn hay nhất của MU trong nhiều năm, làm thay đổi tất cả. Người hâm mộ bùng nổ, niềm tin được khơi lại, và quan trọng hơn, chính những người ra quyết định cũng bị cuốn theo cảm xúc.

INEOS khi đó gác lại kế hoạch chia tay Ten Hag, thay vào đó kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng. Một quyết định mang nhiều yếu tố cảm tính, dựa trên một khoảnh khắc thăng hoa hơn là một quá trình dài.

Hệ quả đến nhanh và rõ ràng. Chưa đầy 5 tháng sau, Ten Hag bị sa thải. MU mất trắng một kỳ tiền mùa giải, kế hoạch nhân sự bị phá vỡ, và người kế nhiệm phải gánh vác một đội hình chưa được định hình rõ ràng.

Một quyết định sai lầm, nhưng điều đáng nói là nó không xuất phát từ thiếu hiểu biết, mà từ việc để cảm xúc lấn át lý trí.

MU không muốn phạm sai lầm như với Erik ten Hag.

Một năm sau, MU lại đứng trước một bài toán tương tự, nhưng lần này là với Casemiro.

Tiền vệ người Brazil không chỉ duy trì đẳng cấp, mà còn đang có một mùa giải hiệu quả về mặt số liệu. Khả năng đánh chặn, kinh nghiệm trận mạc và đặc biệt là những bàn thắng quan trọng khiến anh trở thành điểm tựa trong hệ thống của MU.

Trong bối cảnh đó, việc giữ lại Casemiro tưởng như là lựa chọn hiển nhiên.

Nhưng INEOS không nhìn vấn đề theo cách đó.

Quan điểm của họ rất rõ ràng ngay từ đầu: không tiếp tục trả mức lương khoảng 350.000 bảng/tuần cho một cầu thủ đã 34 tuổi. Đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương, mà là cách xây dựng cấu trúc đội hình và kiểm soát quỹ lương trong dài hạn.

Casemiro có quyền từ chối giảm lương, và anh đã làm vậy. Điều đó hoàn toàn hợp lý ở góc độ cá nhân. Nhưng ở chiều ngược lại, MU cũng giữ nguyên lập trường của mình.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ: phong độ ấn tượng gần đây của Casemiro không khiến họ thay đổi quyết định.

Nếu là một năm trước, có lẽ mọi thứ đã khác. Một chuỗi trận thăng hoa có thể đủ để đảo chiều chiến lược. Nhưng lần này, INEOS không để mình bị cuốn theo hiện tại.

Họ nhìn vào bức tranh dài hạn: tuổi tác, chu kỳ phát triển đội bóng, sự kế thừa ở tuyến giữa và tính bền vững tài chính. Trong bức tranh đó, Casemiro, dù vẫn xuất sắc, không còn là trung tâm của tương lai.

Lý trí thay thế cảm xúc

Quyết định này chắc chắn không phải không gây tranh cãi. Trong mắt nhiều người, việc để một cầu thủ đang chơi tốt ra đi luôn là điều khó chấp nhận. Nhất là khi người đó từng là biểu tượng của đẳng cấp và bản lĩnh như Casemiro.

Nhưng bóng đá hiện đại không còn vận hành chỉ bằng cảm xúc.

Casemiro đang hồi sinh phong độ.

MU hiểu rằng việc thay thế Casemiro sẽ là nhiệm vụ khó khăn. Những tiền vệ có kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và bản lĩnh như anh không dễ tìm. Nhưng điều đó không có nghĩa là CLB phải né tránh quyết định khó.

Bài học từ Ten Hag vẫn còn đó: chiều theo cảm xúc có thể mang lại sự hài lòng tức thời, nhưng cái giá phải trả về lâu dài là rất lớn.

Lần này, MU chọn cách khác. Họ chấp nhận đối mặt với phản ứng từ người hâm mộ, chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn, để giữ vững định hướng dài hạn.

Đó không phải là quyết định dễ dàng. Nhưng là quyết định cần thiết.

Và nếu có một điều cho thấy MU đang thực sự thay đổi, thì đó không phải là những chiến thắng trên sân, mà là cách họ học được từ sai lầm của chính mình.

Casemiro có thể vẫn tỏa sáng thêm một thời gian nữa. Nhưng với INEOS, tương lai của MU không thể được xây dựng chỉ dựa trên hiện tại.

Lần này, họ đã chọn lý trí.

Và có lẽ, đó mới là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy MU đang đi đúng hướng.

