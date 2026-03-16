MU ra quyết định với Casemiro

  • Thứ hai, 16/3/2026 18:06 (GMT+7)
MU quyết định rõ ràng về tương lai của Casemiro, bất chấp tiền vệ người Brazil liên tục có màn trình diễn ấn tượng mùa này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không có kế hoạch giữ chân Casemiro và vẫn giữ nguyên định hướng để cầu thủ 34 tuổi rời Old Trafford sau mùa giải này. Bằng chứng là CLB không gửi bất kỳ đề nghị gia hạn hợp đồng nào cho cựu ngôi sao của Real Madrid.

Thông tin xuất hiện ngay sau khi Casemiro tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa, ở trận đấu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trận này, tiền vệ người Brazil không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa, giúp đội bóng kiểm soát thế trận.

Màn trình diễn ấn tượng của anh khiến khán giả tại Old Trafford liên tục hô vang tên Casemiro, bày tỏ mong muốn anh tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm một mùa giải. Tuy nhiên, theo nhà báo người Italy, điều đó không làm thay đổi lập trường của ban lãnh đạo.

"Casemiro có quyết định của riêng mình và Manchester United cũng vậy. Tính đến lúc này, chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào từ phía Manchester United nhằm thuyết phục cầu thủ ở lại", Romano cho biết.

Trước đó, Casemiro công khai ra đi nhằm tránh những đồn đoán kéo dài. Với MU, họ chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở tuyến giữa trong hè 2026. Dù vậy, việc chia tay một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng như Casemiro chắc chắn sẽ khiến quá trình chuyển giao lực lượng của "Quỷ đỏ" không dễ dàng.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

