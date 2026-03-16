Chấm điểm MU trận thắng Aston Villa

Senne Lammens (6 điểm): Thủ môn của MU gần như không có nhiều việc phải làm. Bàn thua là tình huống bất khả kháng và ngoài ra chỉ phải thực hiện một pha cứu thua khá đơn giản trong hiệp hai.
Diogo Dalot (6 điểm): Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của MU trong hiệp một khi xử lý không tốt ở cú sút chân trái. Dù vậy, hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng có vài quả tạt nguy hiểm.
Leny Yoro (8 điểm): Thi đấu chắc chắn và mạnh mẽ hơn so với những trận trước. Điểm nhấn là pha xoạc bóng chuẩn xác ngăn chặn Ollie Watkins ngay trước giờ nghỉ, đồng thời thắng nhiều pha tranh chấp trên không.
Harry Maguire (7 điểm): Phát động tấn công tốt từ tuyến dưới trong hiệp một. Trung vệ người Anh cũng phòng ngự ổn định, đặc biệt khi đối đầu những pha va chạm mạnh từ Tammy Abraham.
Luke Shaw (7 điểm): Có những pha dâng cao tích cực bên cánh trái. Dù đôi lúc gặp khó trước tốc độ của Leon Bailey, Shaw vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết.
Casemiro (9 điểm): Ngôi sao hay nhất trận. Tiền vệ người Brazil ghi bàn bằng cú đánh đầu thông minh, đồng thời góp dấu giày vào 2 pha lập công còn lại. Một màn trình diễn toàn diện.
Kobbie Mainoo (7 điểm): Là tiền vệ nổi bật nhất của MU trong hiệp một. Thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả, giữ nhịp trận đấu tốt khi thế trận trở nên giằng co.
Amad Diallo (6 điểm): Trở lại đội hình xuất phát nhưng chưa tạo được ảnh hưởng lớn. Có vài pha xử lý kỹ thuật, song thiếu sự ổn định trong suốt cả trận.
Bruno Fernandes (9 điểm): Thủ lĩnh sáng tạo của MU. Anh kiến tạo từ tình huống phạt góc và tung đường chuyền "ma thuật" cho Matheus Cunha ghi bàn, nâng tổng số kiến tạo mùa này lên 16.
Matheus Cunha (8 điểm): Hoạt động năng nổ bên cánh trái với nhiều quả tạt nguy hiểm. Điểm nhấn là pha dứt điểm đẳng cấp giúp MU tái lập thế dẫn bàn.
Bryan Mbeumo (6 điểm): Chưa thực sự hòa nhập vào thế trận, có cú sút vọt xà trong hiệp một. Sang hiệp hai, anh thử thách thủ môn Emiliano Martinez bằng một pha dứt điểm căng.
Benjamin Sesko (7 điểm): Liên tục biết cách tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU.
