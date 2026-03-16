Ngả mũ trước Sesko

  • Thứ hai, 16/3/2026 05:10 (GMT+7)
Đêm 15/3, Benjamin Sesko một lần nữa ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị giúp MU hạ Aston Villa 3-1 thuộc vòng 30 Premier League.

Sesko liên tục ghi bàn thời gian qua.

Phút 81 trên sân Old Trafford, hàng thủ Aston Villa rơi vào tình huống lộn xộn từ pha xử lý của Matheus Cunha trong vùng cấm. Sesko chớp thời cơ và tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm nhẹ hậu vệ đổi hướng trước khi bay vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng tiếp tục khẳng định vai trò siêu dự bị của tiền đạo 22 tuổi dưới thời HLV Michael Carrick. Dù không phải lúc nào cũng đá chính, Sesko vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Chỉ riêng trong năm 2026, tiền đạo người Slovenia có 7 bàn tại Premier League. Nếu tính rộng hơn, anh ghi 8 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sesko chỉ cần 448 phút thi đấu để đạt được con số này, tương đương trung bình 56 phút cho mỗi bàn thắng. Một hiệu suất đáng nể với cầu thủ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị.

Tổng cộng, Sesko có 9 bàn tại Premier League mùa 2025/26, qua đó vươn lên ngang bằng Bryan Mbeumo trong cuộc đua ghi bàn nội bộ của Manchester United, khi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu phía trước.

Phong độ bùng nổ của Sesko khiến người hâm mộ Old Trafford tin rằng đội bóng tìm được trung phong có thể dẫn dắt hàng công trong nhiều năm tới. Ở tuổi 22, chân sút người Slovenia còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Sesko được bình chọn hay nhất tháng

Chuỗi bàn thắng quan trọng trong tháng 2 giúp tiền đạo Benjamin Sesko của Manchester United giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng do người hâm mộ Premier League bình chọn.

19:53 10/3/2026

Pha bỏ lỡ không tưởng của Dalot

Tối 15/3, Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn khi MU tiếp Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League 2025/26.

8 giờ trước

Hạ Aston Villa, MU giữ vững vị trí thứ 3

Đêm 15/3, MU thắng thuyết phục Aston Villa 3-1 trên sân nhà ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Minh Nghi

Sesko Sesko

    MU sai khi de Casemiro roi di hinh anh

    MU sai khi để Casemiro rời đi

    46 phút trước 05:10 16/3/2026

    0

    Huyền thoại Rio Ferdinand và Gary Neville kêu gọi Manchester United xem xét lại quyết định để Casemiro ra đi vào cuối mùa giải.

    Sterling chung minh Van Persie da dung hinh anh

    Sterling chứng minh Van Persie đã đúng

    47 phút trước 05:08 16/3/2026

    0

    Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại dấu ấn ngay trong lần đầu tiên được đá chính kể từ khi gia nhập Feyenoord.

