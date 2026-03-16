Ngả mũ trước Sesko

Đêm 15/3, Benjamin Sesko một lần nữa ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị giúp MU hạ Aston Villa 3-1 thuộc vòng 30 Premier League.

Sesko liên tục ghi bàn thời gian qua.

Phút 81 trên sân Old Trafford, hàng thủ Aston Villa rơi vào tình huống lộn xộn từ pha xử lý của Matheus Cunha trong vùng cấm. Sesko chớp thời cơ và tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm nhẹ hậu vệ đổi hướng trước khi bay vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng tiếp tục khẳng định vai trò siêu dự bị của tiền đạo 22 tuổi dưới thời HLV Michael Carrick. Dù không phải lúc nào cũng đá chính, Sesko vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Chỉ riêng trong năm 2026, tiền đạo người Slovenia có 7 bàn tại Premier League. Nếu tính rộng hơn, anh ghi 8 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sesko chỉ cần 448 phút thi đấu để đạt được con số này, tương đương trung bình 56 phút cho mỗi bàn thắng. Một hiệu suất đáng nể với cầu thủ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị.

Tổng cộng, Sesko có 9 bàn tại Premier League mùa 2025/26, qua đó vươn lên ngang bằng Bryan Mbeumo trong cuộc đua ghi bàn nội bộ của Manchester United, khi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu phía trước.

Phong độ bùng nổ của Sesko khiến người hâm mộ Old Trafford tin rằng đội bóng tìm được trung phong có thể dẫn dắt hàng công trong nhiều năm tới. Ở tuổi 22, chân sút người Slovenia còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.