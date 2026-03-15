Pha bỏ lỡ không tưởng của Dalot

Tối 15/3, Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn khi MU tiếp Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League 2025/26.

Pha hỏng ăn của Dalot.

Tình huống diễn ra ở phút 37, trong thế trận mà "Quỷ đỏ" nỗ lực tìm bàn thắng. Từ khu vực trung lộ, Bruno Fernandes tung ra đường phất bóng dài chuẩn xác đến từng centimet, xé toang hàng phòng ngự đối phương. Dalot băng xuống đón bóng trong tư thế hoàn toàn trống trải, thậm chí chỉ còn thủ môn phía trước.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha xử lý bước một khá gọn gàng, mở ra cơ hội dứt điểm rõ ràng. Tuy nhiên, ở pha kết thúc quyết định, cú sút của anh đi thiếu chính xác, bóng bay vọt xà trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, và nỗ lực kiến tạo tuyệt vời của Fernandes vì thế cũng trở nên vô nghĩa. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Khoảnh khắc ấy khiến MU có lý do tiếc nuối khi họ đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng của mùa giải. Trên bảng xếp hạng Premier League, đội chủ sân Old Trafford có cùng 51 điểm với Aston Villa. "Quỷ đỏ" tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, nhưng khoảng cách mong manh có thể bị xóa bỏ nếu họ sảy chân trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Vấn đề còn lại nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Nếu những tình huống ngon ăn như pha bóng của Dalot tiếp tục bị bỏ lỡ, MU sẽ phải trả giá đắt trong cuộc đua đầy khốc liệt ở nhóm đầu bảng.

