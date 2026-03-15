Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha bỏ lỡ không tưởng của Dalot

  • Chủ nhật, 15/3/2026 21:49 (GMT+7)
Tối 15/3, Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn khi MU tiếp Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League 2025/26.

Pha hỏng ăn của Dalot.

Tình huống diễn ra ở phút 37, trong thế trận mà "Quỷ đỏ" nỗ lực tìm bàn thắng. Từ khu vực trung lộ, Bruno Fernandes tung ra đường phất bóng dài chuẩn xác đến từng centimet, xé toang hàng phòng ngự đối phương. Dalot băng xuống đón bóng trong tư thế hoàn toàn trống trải, thậm chí chỉ còn thủ môn phía trước.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha xử lý bước một khá gọn gàng, mở ra cơ hội dứt điểm rõ ràng. Tuy nhiên, ở pha kết thúc quyết định, cú sút của anh đi thiếu chính xác, bóng bay vọt xà trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, và nỗ lực kiến tạo tuyệt vời của Fernandes vì thế cũng trở nên vô nghĩa. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Khoảnh khắc ấy khiến MU có lý do tiếc nuối khi họ đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng của mùa giải. Trên bảng xếp hạng Premier League, đội chủ sân Old Trafford có cùng 51 điểm với Aston Villa. "Quỷ đỏ" tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, nhưng khoảng cách mong manh có thể bị xóa bỏ nếu họ sảy chân trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Vấn đề còn lại nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Nếu những tình huống ngon ăn như pha bóng của Dalot tiếp tục bị bỏ lỡ, MU sẽ phải trả giá đắt trong cuộc đua đầy khốc liệt ở nhóm đầu bảng.

Vì sao sau khi Sir Alex rời đi, MU luôn bất ổn Sự ra đi của Alex Ferguson không chỉ khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Manchester United, mà còn mở ra hơn một thập kỷ tìm lại bản sắc, khi "Quỷ đỏ" rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Hạ Aston Villa, MU giữ vững vị trí thứ 3

Đêm 15/3, MU thắng thuyết phục Aston Villa 3-1 trên sân nhà ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

Khi Sancho nhìn MU từ xa

Sự nghiệp của Jadon Sancho tại Manchester United từng được kỳ vọng rực rỡ, nhưng những mâu thuẫn, sai lầm và lựa chọn không phù hợp biến giấc mơ Old Trafford thành một câu chuyện dang dở.

Món hời chuyển nhượng của MU

Thương vụ Senne Lammens trở thành minh chứng hiếm hoi cho khả năng "mua rẻ, dùng tốt" của MU.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Lamine Yamal lỡ cơ hội chạm trán Messi

    Lamine Yamal lỡ cơ hội chạm trán Messi

    3 giờ trước 20:25 15/3/2026

    0

    Sự bất đồng về lịch thi đấu cùng lo ngại an ninh tại Trung Đông khiến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina không thể diễn ra như kế hoạch.

    Mavropanos lĩnh trọn cú 'đại bác' của Haaland vào mặt

    Mavropanos lĩnh trọn cú 'đại bác' của Haaland vào mặt

    3 giờ trước 20:23 15/3/2026

    0

    Hậu vệ Konstantinos Mavropanos trở thành tâm điểm trong trận hòa 1-1 giữa West Ham và Manchester City khi dũng cảm dùng chính khuôn mặt để chặn cú sút cực mạnh của Erling Haaland ở phút bù giờ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý