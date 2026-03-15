Khi Sancho nhìn MU từ xa

Sự nghiệp của Jadon Sancho tại Manchester United từng được kỳ vọng rực rỡ, nhưng những mâu thuẫn, sai lầm và lựa chọn không phù hợp biến giấc mơ Old Trafford thành một câu chuyện dang dở.

Jadon Sancho chôn vùi sự nghiệp tại Anh.

Khi Manchester United chiêu mộ Jadon Sancho vào mùa hè 2021, Old Trafford như mở hội. Sau nhiều năm theo đuổi, “Quỷ đỏ” cuối cùng cũng đưa được ngôi sao sáng nhất của Borussia Dortmund về Manchester. Cầu thủ người Anh khi đó mới 21 tuổi, là một trong những tài năng tấn công đáng xem nhất châu Âu.

Sancho gọi đó là “giấc mơ trở thành hiện thực”. Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ lại giống một câu chuyện thất bại hơn là một bản hợp đồng thành công.

Lúc 21h ngày 15/3, Sancho thậm chí còn không được ra sân khi Manchester United đối đầu Aston Villa tại Old Trafford thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh. Không phải vì chấn thương hay phong độ kém. Đơn giản, anh đang là cầu thủ của Villa theo dạng cho mượn và quy định của Premier League không cho phép đối đầu với đội bóng chủ quản.

Một chi tiết nhỏ, nhưng lại phản ánh trọn vẹn hành trình đầy trắc trở của Sancho kể từ khi đặt chân tới Manchester.

Khi bản hợp đồng đắt giá trở thành bài toán khó

Manchester United theo đuổi Sancho từ mùa hè 2020. Khi đó, Ole Gunnar Solskjaer xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang phải. Song, thương vụ đổ vỡ vì Dortmund không chịu hạ giá.

Một năm sau, MU vẫn quay lại và chiêu mộ thành công cầu thủ người Anh. Trớ trêu thay, Sancho cập bến Old Trafford đúng vào thời điểm mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Jadon Sancho không thể ra sân khi Aston Villa gặp Manchester United.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện gần như ngay lập tức: vị trí thi đấu. MU muốn Sancho đá cánh phải. Nhưng cầu thủ này lại thích chơi bên cánh trái hơn. Trong khi đó, cánh trái lại là “lãnh địa” của Marcus Rashford.

Hệ quả là Sancho không bao giờ có được sự ổn định về vai trò trên sân. Khi Rashford sa sút phong độ ở mùa giải 2021/22, Sancho cũng không thể tận dụng cơ hội. Đến mùa sau, Rashford bùng nổ với 30 bàn thắng và hoàn toàn khóa chặt vị trí cánh trái.

Sancho bị đẩy sang cánh phải, thỉnh thoảng đá số 10, đôi khi ngồi dự bị. Một cầu thủ sống bằng cảm hứng như anh khó có thể phát huy trong hoàn cảnh đó.

Con số thống kê phản ánh rõ sự sa sút. Trong 79 trận cho Manchester United, Sancho chỉ ghi 12 bàn và có 6 kiến tạo. So với những gì anh từng làm ở Dortmund, đó là sự khác biệt rất lớn.

Thực tế, kể từ mùa giải bùng nổ cuối cùng ở Đức, Sancho chỉ ghi 21 bàn sau 173 trận cho bốn đội bóng khác nhau. Một sự tụt dốc đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, vấn đề chiến thuật chỉ là một phần của câu chuyện. Bước ngoặt thực sự đến vào mùa thu 2022, khi Sancho bất ngờ rời đội hình trong nhiều tháng. Erik ten Hag khi đó nói rằng cầu thủ này cần thời gian để giải quyết những vấn đề cá nhân và tinh thần.

MU thậm chí sắp xếp để Sancho sang Hà Lan tập luyện với những HLV mà Ten Hag tin tưởng. Đó là nỗ lực giúp anh tìm lại phong độ.

Tài năng của Jadon Sancho chưa được phát huy.

Sự kiên nhẫn đó không kéo dài mãi. Tháng 9/2023, Ten Hag loại Sancho khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal và nói thẳng rằng lý do nằm ở thái độ tập luyện. Sancho lập tức phản pháo trên mạng xã hội, cho rằng mình bị biến thành “vật tế thần”.

Mâu thuẫn bùng nổ. Sancho từ chối xin lỗi. Ten Hag cũng không nhượng bộ. Cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng và gần như đóng sập cánh cửa Old Trafford với cầu thủ này.

Sancho bị loại khỏi đội một và phải tập riêng. Đó là thời điểm rõ ràng rằng hành trình của anh tại Manchester United đã đi tới hồi kết.

Một tài năng lạc lối

Sancho sau đó được cho Dortmund mượn và góp phần giúp đội bóng Đức vào chung kết Champions League. Nhưng Dortmund không đủ tiền mua đứt.

Chelsea thử vận may với bản hợp đồng cho mượn. Kết quả cũng không khá hơn. Sau 41 trận và chỉ 5 bàn thắng, đội bóng London chấp nhận trả 5 triệu bảng tiền phạt để trả lại cầu thủ này.

Hiện tại, Sancho thi đấu cho Aston Villa. Anh mới 25 tuổi và về lý thuyết vẫn còn cả sự nghiệp phía trước. Tài năng của Sancho chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Michael Carrick từng nói rằng kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và sự sáng tạo của Sancho là “tự nhiên và đặc biệt”.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ là kỹ thuật.

Nó còn là tính kỷ luật, tâm lý vững vàng và khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Sancho từng có tất cả để trở thành một ngôi sao lớn tại Manchester United.

Old Trafford không phải nơi dễ dàng để phát triển.

Giấc mơ của Sancho từng bắt đầu bằng những tràng pháo tay. Và giờ đây, nó đang khép lại trong sự im lặng.

