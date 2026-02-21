Lộ diện bến đỗ tiềm năng của Sancho

Dortmund chuẩn bị gửi đề nghị chiêu mộ Jadon Sancho theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2026, đánh dấu khả năng anh có lần thứ 3 khoác áo đội bóng vùng Ruhr.

Sancho sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. "Quỷ đỏ" quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, đồng nghĩa bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng sẽ rời Old Trafford mà không mang lại khoản phí chuyển nhượng nào.

Ở mùa hiện tại, cầu thủ chạy cánh người Anh thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn không kèm điều khoản mua đứt. Sau 25 lần ra sân với phần lớn từ ghế dự bị, Sancho ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Thành tích khiêm tốn khiến Sancho khó có khả năng ở lại Villa Park.

Trong khi đó, Dortmund nổi lên như lựa chọn giàu cảm xúc. Sancho có 4 mùa giải thăng hoa tại Signal Iduna Park trước khi chuyển sang Anh năm 2021. Anh cũng trở lại theo dạng cho mượn nửa cuối mùa 2023/24 và góp công giúp đội bóng Đức vào chung kết Champions League. Thậm chí Sancho ra sân đá chính trước Real Madrid tại Wembley.

Sancho được cho là đang tích cực thăm dò các bến đỗ tiềm năng, trong đó Dortmund là phương án được cân nhắc nghiêm túc. Việc trở lại Bundesliga có thể là bước ngoặt giúp Sancho tìm lại phong độ đỉnh cao.

Phong cách thi đấu giàu kỹ thuật, ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công biên của Bundesliga được cho là rất phù hợp với Sancho, trái ngược với môi trường giàu thể lực và tốc độ cao tại Premier League.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU Dù MU đã chi những khoản tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng đình đám như Paul Pogba, Antony hay Jadon Sancho, hầu hết không đáp ứng được kỳ vọng.