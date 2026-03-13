Bước ngoặt giúp Ronaldo từ triệu phú thành tỷ phú

Khối tài sản của Cristiano Ronaldo tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó trở thành một trong những vận động viên giàu nhất hành tinh.

Ronaldo có khối tài sản ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, tài sản của Ronaldo vào năm 2016 ước tính khoảng 320 triệu USD , con số ấn tượng trong làng bóng đá thế giới. Chỉ một năm sau, tài sản của Ronaldo tăng lên gần 385 triệu USD . Đến năm 2020, CR7 chính thức cán mốc 500 triệu USD tài sản tích lũy, chủ yếu đến từ lương thưởng thi đấu, tiền quảng cáo và các hợp đồng tài trợ.

Bước ngoặt lớn đến trong giai đoạn 2022-2024, khi Ronaldo quyết định rời châu Âu để gia nhập Al Nassr tại Saudi Arabia. Năm 2022, tài sản của Ronaldo được cho là đạt khoảng 600 triệu USD . Đến năm 2023, tổng tài sản của anh vọt lên 800 triệu USD nhờ bản hợp đồng khổng lồ với Al Nassr. Cũng trong giai đoạn này, CR7 trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Đà tăng trưởng tài sản của Ronaldo chưa dừng lại mà còn tiếp tục bứt phá khi anh cán mốc 1 tỷ USD vào năm 2024. Con số này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập nhóm vận động viên tỷ phú hiếm hoi trên thế giới.

Đến năm 2025, khối tài sản của CR7 được ước tính khoảng 1,3 tỷ USD và tiếp tục tăng lên 1,4 tỷ USD vào đầu năm 2026. Trang Sportico xếp Ronaldo là vận động viên kiếm tiền nhiều thứ 3 mọi thời, với tổng thu nhập sự nghiệp đạt 2,23 tỷ USD , chỉ sau Michael Jordan và Tiger Woods.

Hành trình của Ronaldo không chỉ phản ánh tài năng trên sân cỏ mà còn cho thấy khả năng xây dựng thương hiệu và quản lý tài chính đáng kinh ngạc trong suốt sự nghiệp.

