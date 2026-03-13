Bí mật phía sau vụ Messi không trở lại Barcelona

Hai năm sau khi Lionel Messi chọn Inter Miami, những tiết lộ mới từ Xavi và cựu giám đốc Mateu Alemany tiếp tục thổi bùng tranh cãi về lý do Barcelona không thể đưa huyền thoại của mình trở lại Camp Nou.

Hai năm sau khi Lionel Messi rời Paris Saint-Germain để gia nhập Inter Miami, câu chuyện vì sao siêu sao người Argentina không trở lại Barcelona vẫn chưa khép lại. Những phát biểu mới từ Xavi và cựu giám đốc thể thao Mateu Alemany đang khiến vụ việc một lần nữa trở thành đề tài nóng tại Tây Ban Nha.

Cáo buộc của Xavi, Laporta phản pháo

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Xavi khẳng định kế hoạch đưa Messi trở lại Camp Nou vào năm 2023 từng tiến rất gần tới việc hoàn tất. Theo cựu HLV Barcelona, đội bóng khi đó chuẩn bị mọi phương án để tái ký hợp đồng với cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB sau khi anh rời PSG.

Tuy nhiên, Xavi cho rằng thương vụ bị dừng lại bởi quyết định của Chủ tịch Joan Laporta. Ông tiết lộ Laporta lo ngại Messi có thể tạo ra một cuộc đấu quyền lực trong nội bộ CLB, điều khiến kế hoạch tái hợp bị gạt bỏ.

“Messi không trở lại vì chủ tịch không muốn điều đó. Không phải vì La Liga hay vì Jorge Messi đòi hỏi thêm tiền”, Xavi nói. Theo ông, những thông tin cho rằng rào cản tài chính khiến Barcelona không thể ký hợp đồng với Messi là không chính xác.

Xavi cho biết từng muốn đưa Messi trở lại Barcelona.

Phát biểu của Xavi nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Mateu Alemany, Giám đốc Bóng đá của Barcelona vào thời điểm đó, cũng lên tiếng. Trong cuộc trò chuyện với Movistar+, Alemany cho biết CLB từng nhận được tín hiệu rằng La Liga đã chấp thuận kế hoạch đăng ký Messi.

“Xavi nói đúng. Chúng tôi được thông báo rằng La Liga đã chấp thuận”, Alemany khẳng định.

Sự xác nhận từ Alemany khiến câu chuyện càng trở nên nhạy cảm, bởi nó đặt dấu hỏi lớn về vai trò của Laporta trong thương vụ này.

Trước những cáo buộc đó, Laporta lập tức lên tiếng bác bỏ. Chủ tịch Barcelona cho rằng những phát biểu của Xavi không phản ánh đúng thực tế.

Theo Laporta, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ Messi và cha của anh - Jorge Messi - chưa bao giờ đưa ra sự đồng ý cuối cùng để trở lại Camp Nou. Khi Barcelona đang trình La Liga kế hoạch tài chính nhằm thực hiện thương vụ, phía Messi vẫn giữ im lặng.

“Điều chúng tôi không có là cái gật đầu từ Messi. Jorge Messi giữ im lặng và sau đó thông báo với chúng tôi rằng họ đã quyết định sang Inter Miami”, Laporta nói.

Song, Xavi cho biết Chủ tịch Laporta đã dập tắt hy vọng trở lại Barcelona của Messi.

Người đứng đầu Barcelona cũng cho rằng phát biểu của Xavi bị ảnh hưởng bởi sự bất mãn cá nhân, sau khi ông bị sa thải khỏi vị trí HLV đội bóng vào năm 2024. Ngoài ra, Laporta còn ám chỉ đối thủ chính trị của mình trong cuộc bầu cử chủ tịch - Víctor Font - đã tận dụng câu chuyện này để gây sức ép.

“Ý kiến của Xavi chịu ảnh hưởng bởi sự bất mãn. Khi cảm xúc xen vào, sự thật sẽ không còn đầy đủ”, Laporta khẳng định.

Laporta cũng nhấn mạnh rằng La Liga chưa từng đưa ra sự chấp thuận chính thức cho thương vụ. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch La Liga Javier Tebas, người cho biết Barcelona thậm chí chưa liên hệ trực tiếp với ban tổ chức giải đấu để đăng ký Messi.

Messi từng muốn trở lại

Trong khi các bên đưa ra những phiên bản khác nhau, bản thân Messi nhiều lần thừa nhận rằng từng cân nhắc nghiêm túc việc trở lại Barcelona vào năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo và SPORT thời điểm đó, siêu sao người Argentina cho biết rất hào hứng với ý tưởng tái hợp đội bóng đã gắn bó hơn hai thập kỷ.

Tuy nhiên, Messi cũng thừa nhận không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự năm 2021, khi buộc phải rời Barcelona vì những vấn đề tài chính của CLB.

“Tôi rất muốn trở lại, nhưng sau những gì đã trải qua khi rời đi năm 2021, tôi không muốn chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra và để tương lai của mình phụ thuộc vào người khác”, Messi chia sẻ.

Messi đang khoác áo Inter Miami.

Leo cho biết mình nghe rằng La Liga đã chấp thuận kế hoạch để anh trở lại, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Barcelona khi đó phải bán cầu thủ hoặc giảm quỹ lương để có thể đăng ký hợp đồng mới.

Messi thừa nhận không muốn CLB phải rơi vào tình thế khó khăn chỉ để đưa mình trở lại.

“Tôi nghe nói Barcelona phải bán cầu thủ hoặc giảm lương của nhiều người. Thành thật mà nói, tôi không muốn điều đó xảy ra”, anh nói.

Việc câu chuyện này được khơi lại đúng thời điểm Barcelona chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch mới cho thấy yếu tố chính trị vẫn đóng vai trò lớn trong nội bộ đội bóng xứ Catalonia.

Messi rời Camp Nou từ năm 2021, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn với người hâm mộ Barcelona. Bất kỳ tranh cãi nào liên quan tới việc CLB không thể giữ chân hoặc đưa anh trở lại đều có thể tác động mạnh tới hình ảnh của ban lãnh đạo.

Hai năm sau khi Messi chọn Inter Miami, câu hỏi vì sao huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Barcelona không thể trở lại sân Camp Nou vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Và có lẽ, với những gì đang diễn ra, câu chuyện này sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong nhiều năm nữa.