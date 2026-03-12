Messi chưa thể chạm mốc 900 bàn thắng như Ronaldo

Siêu sao Lionel Messi vẫn đang kẹt lại ở con số 899 pha lập công trong sự nghiệp và chưa thể sớm chạm 900 như Cristiano Ronaldo.

Messi vẫn chỉ có 899 bàn.

Trong trận hòa không bàn thắng giữa Inter Miami và Nashville SC tại lượt đi vòng 16 đội Concacaf Champions Cup rạng sáng nay, chân sút 38 tuổi bị hàng phòng ngự đối phương phong tỏa hoàn toàn. Kết quả này khiến "El Pulga" phải lùi lại thời khắc lịch sử để sánh ngang với đại kình địch Cristiano Ronaldo trong câu lạc bộ những tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại.

Hàng thủ Nashville làm nản lòng cỗ máy ghi bàn

Bước vào cuộc đọ sức trên sân GEODIS Park, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lionel Messi với sự kỳ vọng anh chính thức ghi bàn thắng thứ 900. Trước đó vài ngày, nhà vô địch World Cup vừa bỏ túi pha lập công thứ 899 trong chiến thắng trước D.C. United tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Đáng tiếc, kịch bản bùng nổ không xảy ra khi hàng thủ Nashville tổ chức bắt người cực kỳ chặt chẽ và không cho tiền đạo người Argentina có nhiều không gian xử lý bóng. Cơn mưa nặng hạt trút xuống ở hiệp hai cũng góp phần làm giảm đi sự thanh thoát trong các pha phối hợp của Inter Miami.

Cơ hội rõ nét nhất của chủ nhân tám danh hiệu Quả bóng Vàng đến vào phút 57. Anh tung ra một cú sút chìm bằng chân phải đầy hiểm hóc từ cánh phải vòng cấm, nhưng thủ môn Brian Schwake đã thi đấu vô cùng tập trung để từ chối bàn thắng lịch sử này.

Theo thống kê, đây là trận đấu Messi sở hữu số cú dứt điểm trúng đích thấp nhất (chỉ 1 cú sút) kể từ trận chung kết khu vực miền Đông chạm trán New York City FC vào cuối tháng 11. Chuỗi thành tích ghi bàn ấn tượng của anh trước Nashville, vốn kéo dài suốt sáu trận với 12 bàn thắng và 5 pha kiến tạo kể từ tháng 4 năm 2024, cũng chính thức bị chặn đứng.

Messi cũng có lúc phải bất lực

Thế trận giằng co và điểm tựa sân nhà ở lượt về

Dù Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng lên tới 59%, đội chủ nhà Nashville mới là những người tạo ra thế trận tấn công chủ động hơn. Họ tung ra tổng cộng 15 pha dứt điểm so với vỏn vẹn 8 cú sút của những vị khách đến từ Florida.

Phút 65, khung thành của Inter Miami chao đảo thực sự. Từ quả tạt chuẩn xác của Cristian Espinoza, Reed Baker-Whiting bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang, khiến thủ thành Dayne St. Clair phải trải qua những giây phút thót tim.

Trận đấu này cũng mang lại những tổn thất nhân sự từ rất sớm cho Inter Miami. Ngay ở phút thứ 7, hậu vệ Maximiliano Falcon dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Gonzalo Lujan.

HLV Javier Mascherano thừa nhận cậu học trò sẽ phải trải qua các bài kiểm tra y tế chi tiết, nhưng vẫn dành những lời khen ngợi cho hệ thống phòng ngự của toàn đội. Vị thuyền trưởng này đánh giá cao nỗ lực vô hiệu hóa lối chơi của đối thủ và bảo toàn mành lưới trên sân khách.

Hiện tại, bộ sưu tập của Messi bao gồm 80 bàn cho Inter Miami, 672 bàn tại Barcelona, 32 bàn cho Paris Saint-Germain và 115 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Cơ hội để anh chính thức chạm tay vào cột mốc 900 bàn thắng sẽ được dời sang trận đấu quyết định vào ngày 18/3, khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Chase Stadium ở Fort Lauderdale để tranh vé vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên, Messi còn phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn vượt qua mốc 966 bàn của Cristiano Ronaldo.