Vitinha chỉ ra vấn đề của PSG thời Messi, Neymar, Mbappe

  • Chủ nhật, 8/3/2026 19:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vitinha thừa nhận PSG từng sở hữu những “người ngoài hành tinh”, nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tài năng tấn công.

Vitinha là một trong những cầu thủ hiếm hoi từng trực tiếp trải nghiệm hai giai đoạn rất khác nhau của Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, theo tiền vệ người Bồ Đào Nha, việc chơi bóng bên cạnh những siêu sao đó không hề đơn giản. Trong chia sẻ mới đây, Vitinha thẳng thắn gọi ba ngôi sao kể trên là “những người ngoài hành tinh” của bóng đá.

“Họ cảm nhận được những điều mà chúng ta không cảm nhận được. Những cầu thủ khác phải cố gắng theo kịp họ”, Vitinha nói.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2000 cũng nhấn mạnh rằng tài năng cá nhân không phải lúc nào cũng mang lại sự cân bằng cho tập thể. “Điều đó không có nghĩa là đó là điều tốt nhất cho đội bóng”, anh thừa nhận.

Theo Vitinha, bóng đá hiện đại thay đổi rất nhiều. Cường độ thi đấu ngày càng cao, còn hệ thống chiến thuật yêu cầu mọi vị trí đều phải tham gia phòng ngự. Trong bối cảnh đó, việc có nhiều cầu thủ tấn công không tham gia pressing trở thành vấn đề lớn.

“Trong bóng đá hiện đại, rất khó để một, hai, thậm chí ba cầu thủ không chạy và không hỗ trợ phòng ngự”, Vitinha giải thích.

Vitinha anh 1

Messi từng có thời gian khoác áo PSG.

Nhận định của tiền vệ PSG phần nào cho thấy những khó khăn chiến thuật mà đội bóng thủ đô nước Pháp từng đối mặt khi sở hữu cùng lúc nhiều ngôi sao thiên về tấn công. Dù có trong tay những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, PSG không phải lúc nào cũng tìm được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự.

Vitinha cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt của PSG ở thời điểm hiện tại, đặc biệt trong cách các tiền đạo tham gia vào hệ thống pressing. Theo anh, các cầu thủ trên hàng công hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc khởi động áp lực lên đối phương ngay từ phần sân trên.

“Các tiền đạo kèm chặt hậu vệ biên của đối phương đến mức đáng kinh ngạc”, Vitinha nói.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha lấy ví dụ về Ousmane Dembele và Gonçalo Ramos. Cả hai thường xuyên pressing ngay sát khu vực vòng cấm đối thủ, đồng thời là những người đầu tiên dâng cao để kích hoạt hệ thống gây áp lực của toàn đội.

Sự thay đổi đó phản ánh triết lý bóng đá hiện đại, nơi khoảng cách giữa các tuyến được thu hẹp và mọi cầu thủ đều phải tham gia vào cả hai khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Những chia sẻ của Vitinha vì thế không chỉ là câu chuyện về một giai đoạn đặc biệt của PSG. Nó cũng cho thấy cách bóng đá đỉnh cao đang chuyển dịch: từ chỗ phụ thuộc vào những cá nhân siêu hạng sang một cấu trúc tập thể vận hành với cường độ cao và kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt.

