Vitinha: 'Rời PSG lúc này sẽ là điều ngu ngốc'

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định anh cảm thấy hạnh phúc tại PSG và cho rằng rời đội bóng lúc này sẽ là quyết định thiếu khôn ngoan.

Tin đồn về khả năng Vitinha chuyển sang Real Madrid một lần nữa được nhắc đến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chính tiền vệ của Paris Saint-Germain lên tiếng làm rõ tương lai của mình.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình “Soltinhos pelo Mundo” của kênh Canal 11 (Bồ Đào Nha), Vitinha khẳng định anh không có ý định rời PSG vào thời điểm hiện tại. Theo cầu thủ sinh năm 2000, việc chia tay đội bóng Paris lúc này không phải là lựa chọn hợp lý.

“Rời đi lúc này sẽ là điều ngu ngốc. Tôi không nghĩ đó là quyết định tốt nhất cho mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc ở PSG”, Vitinha nói.

Phát biểu của tiền vệ người Bồ Đào Nha được đưa ra trong bối cảnh Real Madrid được cho là đã theo dõi anh trong nhiều tháng. Với lối chơi kỹ thuật, khả năng điều tiết nhịp độ và tư duy chiến thuật tốt, Vitinha được đánh giá là mẫu tiền vệ phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.

Dù vậy, những chia sẻ mới nhất cho thấy ưu tiên của cầu thủ này vẫn là tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp. Vitinha khẳng định anh đang có môi trường phù hợp để phát triển và chưa nghĩ đến chuyện ra đi.

Tiền vệ 26 tuổi hiện là một phần quan trọng trong tuyến giữa của PSG. Sự ổn định trong phong độ cùng khả năng kiểm soát trận đấu giúp anh trở thành mắt xích đáng tin cậy ở khu trung tuyến.

Việc Vitinha trực tiếp lên tiếng cũng phần nào làm dịu những đồn đoán liên quan đến tương lai của anh trong thời gian qua. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn xem PSG là nơi phù hợp nhất cho sự nghiệp của mình.