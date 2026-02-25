Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thỏa thuận giúp Real Madrid kích nổ 'bom tấn' 100 triệu euro

  • Thứ tư, 25/2/2026 06:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Vitinha của PSG là một trong những mục tiêu thu hút sự quan tâm của Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè tới.

Real quan tâm đến Vitinha.

Theo tiết lộ từ Cadena SER, Vitinha đã đạt một “thỏa thuận ngầm” với PSG. Cụ thể, nếu đội bóng thủ đô nước Pháp nhận được đề nghị rơi vào khoảng 100 triệu euro, họ sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi. Đây được xem là mức phí phản ánh đúng tầm quan trọng cũng như sự phát triển vượt bậc của cầu thủ 24 tuổi trong những mùa giải gần đây.

Vitinha được cho là sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới sau quãng thời gian thành công tại Paris. Kể từ khi gia nhập PSG, anh dần khẳng định vai trò ở tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, viễn cảnh khoác áo Real Madrid rõ ràng là sức hút khó cưỡng với bất kỳ cầu thủ nào, bao gồm cả Vitinha.

Real Madrid anh 1

Vitinha sẵn sàng đến Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Real Madrid và PSG hiện không còn căng thẳng như vài năm trước, đặc biệt sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rút khỏi dự án Super League. Điều này được cho là tạo tiền đề thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán tiềm năng giữa hai CLB.

Dù vậy, Real Madrid được cho là sẽ không có động thái chính thức nào cho đến khi khép lại mùa giải hiện tại. Đội chủ sân Bernabeu muốn tránh gây xáo trộn nội bộ đối thủ trong giai đoạn quan trọng.

Real Madrid cũng đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm chất lượng nhằm từng bước thay thế những Toni Kroos hay Luka Modric. Các nhân tố hiện tại như Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga hay Federico Valverde vẫn chưa đủ gánh vác tuyến giữa của CLB.

Nếu thương vụ trị giá 100 triệu euro được kích hoạt, đây sẽ là một trong những “bom tấn” đáng chú ý nhất mùa hè 2026. Với đẳng cấp đã được khẳng định tại Ligue 1 và Champions League, Vitinha có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Real Madrid trong tương lai.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Real Madrid Luka Modric Real Madrid psg vitinha

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý