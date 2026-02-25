Thỏa thuận giúp Real Madrid kích nổ 'bom tấn' 100 triệu euro

Tiền vệ Vitinha của PSG là một trong những mục tiêu thu hút sự quan tâm của Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè tới.

Real quan tâm đến Vitinha.

Theo tiết lộ từ Cadena SER, Vitinha đã đạt một “thỏa thuận ngầm” với PSG. Cụ thể, nếu đội bóng thủ đô nước Pháp nhận được đề nghị rơi vào khoảng 100 triệu euro, họ sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi. Đây được xem là mức phí phản ánh đúng tầm quan trọng cũng như sự phát triển vượt bậc của cầu thủ 24 tuổi trong những mùa giải gần đây.

Vitinha được cho là sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới sau quãng thời gian thành công tại Paris. Kể từ khi gia nhập PSG, anh dần khẳng định vai trò ở tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, viễn cảnh khoác áo Real Madrid rõ ràng là sức hút khó cưỡng với bất kỳ cầu thủ nào, bao gồm cả Vitinha.

Vitinha sẵn sàng đến Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Real Madrid và PSG hiện không còn căng thẳng như vài năm trước, đặc biệt sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rút khỏi dự án Super League. Điều này được cho là tạo tiền đề thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán tiềm năng giữa hai CLB.

Dù vậy, Real Madrid được cho là sẽ không có động thái chính thức nào cho đến khi khép lại mùa giải hiện tại. Đội chủ sân Bernabeu muốn tránh gây xáo trộn nội bộ đối thủ trong giai đoạn quan trọng.

Real Madrid cũng đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm chất lượng nhằm từng bước thay thế những Toni Kroos hay Luka Modric. Các nhân tố hiện tại như Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga hay Federico Valverde vẫn chưa đủ gánh vác tuyến giữa của CLB.

Nếu thương vụ trị giá 100 triệu euro được kích hoạt, đây sẽ là một trong những “bom tấn” đáng chú ý nhất mùa hè 2026. Với đẳng cấp đã được khẳng định tại Ligue 1 và Champions League, Vitinha có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Real Madrid trong tương lai.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.