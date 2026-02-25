Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc lớn nhất tại Champions League mùa này

  • Thứ tư, 25/2/2026 05:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 25/2, Bodo/Glimt đánh bại Inter 2-1 ngay trên sân khách, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 5-2.

Kịch bản không tưởng xảy ra khi Inter, CLB sở hữu đội hình hơn 740 triệu euro, đồng thời là đương kim á quân châu Âu, nhận thất bại tủi hổ trước đối thủ bị đánh giá thấp bậc nhất ở Champions League mùa này.

Đội hình với tổng trị giá chỉ 57 triệu euro của Bodo đã dạy cho đối thủ bài học về khả năng chớp thời cơ. Trong trận lượt về, đại diện Na Uy chỉ cần 2 cơ hội nguy hiểm để thu về 2 bàn thắng.

Inter anh 1

Bodo/Glimt tạo ra cú sốc lớn nhất tại Champions League mùa giải năm nay.

Phút 58, Jens Hauge tận dụng sai lầm không thể tha thứ của Manuel Akanji để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận lượt về. Đến phút 72, khán đài Giuseppe Meazza chìm trong câm lặng, khi Hakon Evjen sút tung lưới chủ nhà, nâng tổng tỷ số loạt play-off lên thành 5-1.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Inter có bàn rút ngắn tỷ số được ghi bởi Alessandro Bastoni. Chung cuộc, Inter nhận thất bại tủi hổ ngay trên sân nhà. Đại diện Serie A chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí nhiều cơ hội, bao gồm cả cú sút cận thành trúng cột của Marcus Thuram.

Trong khi đó, Bodo/Glimt góp mặt ở vòng 16 đội giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu ngay trong lần đầu tham dự. Đối thủ tiếp theo của Hauge cùng đồng đội sẽ là Man City hoặc Sporting Lisbon.

Duy Anh

Inter Inter Champions League Cúp C1

