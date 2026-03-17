Chủ đội bóng Premier League thắng giải Oscar

  • Thứ ba, 17/3/2026 08:57 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Michael B. Jordan tạo nên lịch sử khi trở thành chủ sở hữu CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League giành được giải Oscar danh giá.

Michael B. Jordan là một trong những đồng sở hữu thiểu số của CLB AFC Bournemouth.

Michael B. Jordan giành giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. Chiến thắng của Michael B. Jordan được nhận xét là xứng đáng với màn trình diễn đầy biến hóa trong bộ phim Sinners.

Tuy nhiên, ít người biết nam diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng này hiện là một trong những đồng sở hữu của Bournemouth, đội bóng đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League 2025/26.

Jordan mua cổ phần Bournemouth từ năm 2023, trở thành đồng sở hữu CLB này cùng với tỷ phú Mỹ Bill Foley (cổ đông chính) và một nhóm nhà đầu tư khác.

Đây là một phần trong xu hướng các ngôi sao Hollywood và người nổi tiếng đầu tư vào bóng đá Anh. Nhưng Jordan là người đầu tiên trong số họ đạt được thành tựu Oscar cho cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Dưới thời Jordan và các nhà đầu tư mới, Bournemouth vẫn có những bước tiến ổn định. Đội bóng dù không đầu tư mạnh mùa này, vẫn chơi khó chịu dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola.

Nhiều người hâm mộ Premier League và điện ảnh bày tỏ sự ngạc nhiên và tự hào trên mạng xã hội, gọi đây là "khoảnh khắc lịch sử" khi một chủ sở hữu CLB bóng đá Anh đạt được giải thưởng điện ảnh cao quý nhất thế giới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Michael B. Jordan Bournemouth

