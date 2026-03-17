Leao nổi loạn tại Milan

AC Milan đang xem xét các lời đề nghị dành cho Rafael Leao trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau khi mối quan hệ giữa chân sút này và HLV Max Allegri rơi vào tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng.

Leao giờ đây mất vị thế bất khả xâm phạm trong dự án của Milan.

Theo Tutto Mercato, mối quan hệ giữa Leao và HLV Allegri rạn nứt hoàn toàn. Dù HLV Allegri nhiều lần bảo vệ và bênh vực cầu thủ này suốt mùa giải, Leao lại không đáp lại bằng phong độ tốt trên sân cỏ cũng như thường tỏ thái độ không chuyên nghiệp.

Khi AC Milan nhận thất bại 0-1 trước Lazio ở vòng 29 Serie A cuối tuần qua, qua đó bị nới rộng khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan, Leao cực kỳ bất mãn khi HLV Allegri thay anh ra ở phút 68.

Tình hình hiện tại giữa đôi bên gần như không thể cứu vãn, trừ khi Leao có sự thay đổi đột ngột về phong độ cũng như hành xử. Ban lãnh đạo Milan buộc phải lựa chọn giữa ngôi sao chủ lực và HLV trưởng đội bóng.

"Rossoneri" sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề nghị nghiêm túc nào dành cho Leao trong kỳ chuyển nhượng hè. Ban lãnh đạo Milan đánh giá tiền đạo người Bồ Đào Nha không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB.

Leao gia nhập Milan từ Lille vào năm 2019 với mức phí khoảng 23 triệu euro (cộng phụ phí), và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của Serie A với tốc độ, kỹ thuật và khả năng đột phá.

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định và vấn đề thái độ gần đây khiến anh mất dần sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Nếu Milan quyết định bán, Leao sẽ thu hút sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu, đặc biệt khi hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2028 (với điều khoản giải phóng khoảng 150 triệu euro).

