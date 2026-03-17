Danh sách tuyển Brazil gây tranh cãi

Quyết định loại Neymar và gọi nhiều cầu thủ không có phong độ tốt của HLV Carlo Ancelotti gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục loại Neymar.

HLV Ancelotti công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia trong tháng 3/2026. Ngoài việc Neymar không có tên, việc chiến lược gia người Italy gọi Luiz Henrique cũng gây tranh cãi lớn.

Tiền đạo sinh năm 2001 mới chỉ thi đấu có 152 phút kể từ đầu năm, trong màu áo Zenit Saint Petersburg tại giải VĐQG Nga. Việc Ancelotti trao cơ hội cho một cầu thủ kém danh tiếng khác như Rayan (Bournemouth) cũng gây chú ý.

Nhiều ý kiến chỉ trích HLV Ancelotti rằng một số cầu thủ được gọi lên dù phong độ kém hoặc ít thi đấu tại CLB. Trong khi đó, Neymar lại không được gọi lên. HLV Ancelotti giải thích việc không gọi Neymar vì cầu thủ chưa đạt 100% thể lực, và đội cần những cầu thủ ở trạng thái thể lực tốt nhất.

Quyết định khiến nhiều người bất bình bởi Neymar vừa chơi trọn cả trận cho Santos. Trong danh sách triệu tập của tuyển Brazil, HLV Ancelotti vẫn gọi những lão tướng như hai hậu vệ Danilo, Alex Sandro (Flamengo) hay các ngôi sao đang chơi tại Saudi Arabia như thủ môn Bento (Al Nassr), hậu vệ Ibanez (Al-Ahli).

Sự thiếu nhất quán của HLV Ancelotti khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn, đặc biệt khi đây là đợt tập trung cuối cùng trước khi chốt danh sách chính thức cho World Cup 2026.

Neymar pressing khiến đối thủ mắc sai lầm Sáng 16/3, Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).