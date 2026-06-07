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Thể thao

Casemiro nói gì với Marquinhos sau sai lầm chí mạng?

  • Chủ nhật, 7/6/2026 10:22 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Marquinhos tái hiện sai lầm khá giống trận chung kết Champions League, nhưng Brazil vẫn đánh bại Ai Cập nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Endrick.

Casemiro trao đổi với Marquinhos ngay sau bàn thua của Brazil.

Sáng 7/6, Brazil khép lại màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Ai Cập trên sân Huntington Bank Field. Tuy nhiên, kết quả tích cực không thể che lấp một khoảnh khắc đáng lo ngại đến từ Marquinhos.

Sau khi Bruno Guimaraes mở tỷ số cho "Selecao", trung vệ thuộc biên chế PSG bất ngờ mắc sai lầm trong một tình huống chuyền về. Nhận bóng bên cánh phải, Marquinhos định trả ngược cho thủ môn Alisson nhưng thực hiện không chính xác, vô tình trao cơ hội cho Mostafa Ziko băng xuống ghi bàn gỡ hòa cho Ai Cập.

Pha bóng lập tức khiến người hâm mộ Brazil liên tưởng đến trận chung kết Champions League vừa qua. Khi đó, Marquinhos cũng mắc lỗi tương tự và để bóng đến chân Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal trong cuộc đối đầu với PSG.

Máy quay truyền hình của Globo sau đó ghi lại cuộc trao đổi ngắn giữa Marquinhos và Casemiro. Tiền vệ kỳ cựu của Brazil tỏ ra bất ngờ với tình huống này khi hỏi đồng đội: “Bóng dành cho tôi à? Tôi không nhìn thấy”.

Dù hàng thủ để lại dấu hỏi, Brazil vẫn hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi Endrick được tung vào sân từ ghế dự bị. Chỉ sáu phút sau khi xuất hiện, tiền đạo trẻ lập công, mang về chiến thắng cho đội bóng của HLV Carlo Ancelotti.

Trận đấu với Ai Cập là lần thử nghiệm cuối cùng của Brazil trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026. Một chiến thắng luôn mang lại sự tự tin cần thiết, nhưng sai lầm của Marquinhos cũng là lời cảnh báo dành cho Selecao khi giải đấu chỉ còn cách ít ngày.

Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi sao thứ sáu trên ngực áo bằng trận ra quân tại MetLife Stadium ở New Jersey vào ngày 13/6. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, người hâm mộ chắc chắn hy vọng những khoảnh khắc mất tập trung như của Marquinhos sẽ không tái diễn trên sân khấu lớn nhất thế giới.

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Đào Trần

Casemiro Mostafa Ziko Marquinhos World Cup 2026 Brazil Ai Cập

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