World Cup cận kề, tuyển Mỹ vẫn lao đao

Tuyển Mỹ đang sở hữu chuỗi phong độ kém khi đối đầu các đại diện châu Âu dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Tuyển Mỹ gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/6, tuyển Mỹ nhận thất bại 1-2 trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của đội chủ nhà World Cup 2026.

Theo thống kê, tuyển Mỹ vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trước 5 đối thủ châu Âu kể từ khi Pochettino nắm quyền. Cụ thể, họ lần lượt để thua Đức với tỷ số 1-2, thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha, nhận trận thua nặng nề 2-5 trước Bỉ, bị Thụy Sĩ đánh bại 0-4 và mới nhất là thất bại 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 5 lần chạm trán các đội bóng châu Âu, tuyển Mỹ chỉ ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới tới 15 lần. Thành tích toàn thua cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Mỹ và những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở khả năng phòng ngự của tuyển Mỹ. Trung bình mỗi trận, họ phải nhận tới 3 bàn thua trước các đối thủ châu Âu. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội trên hàng công vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tại World Cup 2026, Mỹ nằm ở bảng D cùng một đại diện châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh Paraguay và Australia. Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần, HLV Mauricio Pochettino sẽ cần nhanh chóng tìm ra giải pháp nếu không muốn đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng.

Những 'cây cổ thụ' tại World Cup 2026 Từ nước Đức năm 2006 đến Bắc Mỹ năm 2026, chỉ bốn cầu thủ còn sót lại của thế hệ cũ tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.