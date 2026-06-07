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Thể thao World Cup 2026

World Cup cận kề, tuyển Mỹ vẫn lao đao

  • Chủ nhật, 7/6/2026 10:24 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tuyển Mỹ đang sở hữu chuỗi phong độ kém khi đối đầu các đại diện châu Âu dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Tuyển Mỹ gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/6, tuyển Mỹ nhận thất bại 1-2 trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của đội chủ nhà World Cup 2026.

Theo thống kê, tuyển Mỹ vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trước 5 đối thủ châu Âu kể từ khi Pochettino nắm quyền. Cụ thể, họ lần lượt để thua Đức với tỷ số 1-2, thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha, nhận trận thua nặng nề 2-5 trước Bỉ, bị Thụy Sĩ đánh bại 0-4 và mới nhất là thất bại 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 5 lần chạm trán các đội bóng châu Âu, tuyển Mỹ chỉ ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới tới 15 lần. Thành tích toàn thua cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Mỹ và những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở khả năng phòng ngự của tuyển Mỹ. Trung bình mỗi trận, họ phải nhận tới 3 bàn thua trước các đối thủ châu Âu. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội trên hàng công vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tại World Cup 2026, Mỹ nằm ở bảng D cùng một đại diện châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh Paraguay và Australia. Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần, HLV Mauricio Pochettino sẽ cần nhanh chóng tìm ra giải pháp nếu không muốn đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng.

Những 'cây cổ thụ' tại World Cup 2026 Từ nước Đức năm 2006 đến Bắc Mỹ năm 2026, chỉ bốn cầu thủ còn sót lại của thế hệ cũ tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

Mỹ David Beckham Tuyển Mỹ Mỹ world cup 2026

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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