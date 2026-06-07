Sir Jim Ratcliffe 'bỏ rơi' Nice vì MU

Theo L'Equipe, Sir Jim Ratcliffe đang tích cực đàm phán và đẩy nhanh tiến độ với một doanh nhân người Mỹ giấu tên để bán CLB Nice.

Sir Jim Ratcliffe cân nhắc bán Nice để tập trung cho Manchester United

Tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện bước ngoặt lớn trong chiến lược đầu tư bóng đá. Sau khi chính thức trở thành cổ đông sở hữu mảng thể thao tại Manchester United, toàn bộ sự tập trung của vị tỷ phú người Anh rời khỏi sân Allianz Riviera để dồn về Old Trafford.

Hệ quả tất yếu là Nice hiện bị đưa lên sàn chuyển nhượng. Sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc từ giới chủ khiến Nice trải qua một mùa giải đầy giông bão. Từ vị thế của một đội bóng giàu tham vọng, đội bóng này sa sút không phanh và chỉ có thể trụ lại Ligue 1 sau khi đánh bại Saint Etienne trong trận play-off sinh tử.

Hiện tại, đội bóng miền Nam nước Pháp rơi vào tình trạng "tê liệt" hoàn toàn về mặt bộ máy tổ chức. Nice hiện trống cả ghế Giám đốc thể thao lẫn Huấn luyện viên trưởng. Mọi hoạt động tuyển dụng và nâng cấp đội hình cho mùa giải mới đều bị đình trệ, đẩy câu lạc bộ vào trạng thái đóng băng chờ đợi chủ sở hữu mới tiếp quản.

Động thái này cho thấy rõ ưu tiên tuyệt đối của INEOS là phục hưng Manchester United, ngay cả khi phải hy sinh dự án mà họ từng dày công xây dựng tại Pháp. Với việc Nice bị rao bán, triều đại của Sir Jim Ratcliffe tại Ligue 1 đang dần đi đến hồi kết, để lại một khoảng trống quyền lực lớn lao cần được lấp đầy sớm nếu không muốn rơi vào thảm cảnh tồi tệ hơn ở mùa giải tới.

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