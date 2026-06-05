Động thái mới từ gia đình Glazer có thể mở ra cơ hội để Sir Jim Ratcliffe tiến thêm một bước trên hành trình sở hữu hoàn toàn Manchester United.

Ratcliffe đứng trước cơ hội thâu tóm MU.

Tương lai quyền sở hữu Manchester United một lần nữa trở thành chủ đề nóng khi một số thành viên gia đình Glazer được cho là đang cân nhắc bán cổ phần tại CLB.

Theo Bloomberg, những cuộc thảo luận nội bộ diễn ra trong thời gian gần đây. Một số thành viên tỏ ra sẵn sàng thoái vốn và đang cố gắng thuyết phục những người còn lại cùng tham gia. Dù chưa có quyết định cuối cùng, thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ MU, những người đã nhiều năm kêu gọi gia đình Glazer rời khỏi Old Trafford.

Nếu kịch bản đó xảy ra, người có thể hưởng lợi nhiều nhất là Sir Jim Ratcliffe.

Tỷ phú người Anh hiện nắm khoảng 29% cổ phần MU sau thương vụ trị giá 1,2 tỷ bảng hoàn tất cuối năm 2023. Kể từ khi tiếp quản quyền điều hành mảng bóng đá, Ratcliffe và tập đoàn INEOS liên tục đẩy mạnh đầu tư, từ nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington đến xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho CLB.

Quan trọng hơn, thỏa thuận giữa Ratcliffe và gia đình Glazer được cho là có một điều khoản đặc biệt. Theo tiết lộ từ nhà báo Mike Keegan của Daily Mail, nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình Glazer muốn bán cổ phần, họ phải ưu tiên chào bán cho Ratcliffe trước.

Điều đó đồng nghĩa với việc Ratcliffe có quyền nâng tỷ lệ sở hữu mà không cần cạnh tranh trực tiếp với các nhà đầu tư bên ngoài.

Tỷ phú người Anh hiện nắm khoảng 29% cổ phần MU sau thương vụ trị giá 1,2 tỷ bảng hoàn tất cuối năm 2023.

Thực tế, mục tiêu của tỷ phú 73 tuổi chưa bao giờ dừng lại ở vai trò cổ đông thiểu số. Khi tham gia cuộc đua mua MU năm 2023, Ratcliffe từng đưa ra đề nghị mua toàn bộ số cổ phần của gia đình Glazer. Tuy nhiên, đôi bên cuối cùng chỉ đạt thỏa thuận cho phép ông tiếp quản hoạt động bóng đá, trong khi quyền sở hữu CLB vẫn nằm phần lớn trong tay gia đình người Mỹ.

Những dự án quy mô lớn như kế hoạch xây sân vận động 100.000 chỗ ngồi hay chiến lược "Project 150" cho thấy INEOS đang chuẩn bị cho một hành trình dài tại Old Trafford.

Dẫu vậy, người hâm mộ MU có lẽ chưa nên kỳ vọng vào một cuộc đổi chủ toàn diện trong tương lai gần. Gia đình Glazer từ trước đến nay vẫn nhiều lần từ chối các đề nghị mua lại. Ngay cả khi một vài thành viên quyết định bán cổ phần, khả năng cao đó chỉ là bước đi giúp Ratcliffe tăng thêm quyền kiểm soát thay vì mở đường cho một cuộc thâu tóm hoàn toàn.

Nhưng với những CĐV đã quá mệt mỏi vì kỷ nguyên Glazer, bất kỳ sự suy giảm nào trong quyền lực của gia đình này cũng đều được xem là tín hiệu tích cực cho tương lai của Manchester United.