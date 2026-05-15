Tài sản ông chủ MU giảm mạnh

Sir Jim Ratcliffe trải qua một năm đầy biến động khi khối tài sản cá nhân sụt giảm tới 2 tỷ bảng, giữa lúc MU vẫn chìm trong khó khăn tài chính và bất ổn.

Ông chủ MU mất trắng 2 tỷ bảng.

Theo bảng xếp hạng Sunday Times Rich List mới công bố, ông chủ tập đoàn INEOS hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 15,194 tỷ bảng, giảm mạnh so với con số 17,046 tỷ bảng của năm ngoái. Dù vậy, Ratcliffe vẫn nằm trong top 10 người giàu nhất nước Anh.

Nguyên nhân khiến tài sản của tỷ phú 71 tuổi lao dốc đến từ khoản nợ ngày càng phình to của INEOS, doanh thu suy giảm cùng mức thua lỗ lên tới 515,7 triệu bảng. Báo cáo tài chính cho thấy tập đoàn này gánh khoản nợ ròng khoảng 10,66 tỷ bảng tính đến tháng 3/2026.

Ratcliffe chính thức trở thành cổ đông thiểu số của Manchester United vào năm 2024 khi nắm giữ 28,94% cổ phần CLB. Kể từ đó, đội chủ sân Old Trafford liên tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí mạnh tay.

Hai đợt sa thải nhân sự khiến lượng nhân viên MU giảm gần một phần ba. Ban lãnh đạo cũng siết chặt quỹ lương cầu thủ trong bối cảnh đội bóng không thể đảm bảo nguồn thu ổn định từ Champions League. Theo quy định nội bộ, mức lương của các cầu thủ sẽ tự động giảm 25% nếu MU không giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của "Quỷ đỏ" được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể sau khi đội bóng trở lại Champions League mùa tới. Chỉ riêng tiền thưởng từ giải đấu này cũng có thể mang về khoảng 100 triệu bảng cho CLB.

Dù vậy, MU vẫn đối mặt áp lực nợ nần rất lớn. Đội bóng còn khoản nợ khoảng 480 triệu bảng, đồng thời phải thanh toán hơn 509 triệu bảng phí chuyển nhượng tồn đọng. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo MU thông báo tăng giá vé mùa tới nhằm gia tăng nguồn thu.