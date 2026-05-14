Áo đấu mới của MU gây sốt

Tối 14/5, Manchester United khiến người hâm mộ phát cuồng khi công bố mẫu áo đấu sân nhà mùa 2026/27.

Sau khi hình ảnh xuất hiện trên website CLB, mạng xã hội bùng nổ với loạt lời khen dành cho thiết kế mới của Adidas. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần cổ áo và tay áo mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ những bộ trang phục huyền thoại trong thập niên 1970.

Theo mô tả từ CLB, đây là thiết kế nhằm "tôn vinh phong cách biểu tượng của Manchester United những năm 1970", đồng thời được xem như "tuyên ngôn dành cho cầu thủ và người hâm mộ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo".

Phản ứng từ người hâm mộ khá tích cực. Một CĐV gọi đây là mẫu áo hoàn hảo, trong khi người khác viết: "Thiết kế thật đẳng cấp, những đường sọc tạo cảm giác rất khác biệt". Không ít người tin rằng bộ trang phục mới sẽ trở thành biểu tượng cho sự trở lại của đội bóng.

Một tài khoản khác hào hứng bình luận: "Huy hiệu Champions League trên chiếc áo này chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp mắt". Người khác khẳng định: "Đây mới đúng là Manchester United". Thậm chí có fan còn tuyên bố đầy lạc quan: "Chúng ta sẽ vô địch Premier League với bộ áo này".

Sự phấn khích của người hâm mộ phản ánh thành công trong mối quan hệ giữa Adidas và MU. Năm 2023, hai bên ký gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá tới 900 triệu bảng, kéo dài đến năm 2035. Thỏa thuận giúp đội chủ sân Old Trafford thu về khoảng 90 triệu bảng mỗi mùa.

Adidas tái hợp MU từ mùa 2015/16, nối tiếp mối lương duyên từng rất thành công trong thập niên 1980 và đầu 1990. Với mẫu áo mới đậm chất hoài cổ, "Quỷ đỏ" khiến người hâm mộ tin rằng những ngày huy hoàng có thể sớm trở lại Old Trafford.