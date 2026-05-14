Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Áo đấu mới của MU gây sốt

  • Thứ năm, 14/5/2026 19:46 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tối 14/5, Manchester United khiến người hâm mộ phát cuồng khi công bố mẫu áo đấu sân nhà mùa 2026/27.

Mẫu áo sân nhà mùa giải 2026/27 của MU.

Sau khi hình ảnh xuất hiện trên website CLB, mạng xã hội bùng nổ với loạt lời khen dành cho thiết kế mới của Adidas. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần cổ áo và tay áo mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ những bộ trang phục huyền thoại trong thập niên 1970.

Theo mô tả từ CLB, đây là thiết kế nhằm "tôn vinh phong cách biểu tượng của Manchester United những năm 1970", đồng thời được xem như "tuyên ngôn dành cho cầu thủ và người hâm mộ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo".

Phản ứng từ người hâm mộ khá tích cực. Một CĐV gọi đây là mẫu áo hoàn hảo, trong khi người khác viết: "Thiết kế thật đẳng cấp, những đường sọc tạo cảm giác rất khác biệt". Không ít người tin rằng bộ trang phục mới sẽ trở thành biểu tượng cho sự trở lại của đội bóng.

Một tài khoản khác hào hứng bình luận: "Huy hiệu Champions League trên chiếc áo này chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp mắt". Người khác khẳng định: "Đây mới đúng là Manchester United". Thậm chí có fan còn tuyên bố đầy lạc quan: "Chúng ta sẽ vô địch Premier League với bộ áo này".

Sự phấn khích của người hâm mộ phản ánh thành công trong mối quan hệ giữa Adidas và MU. Năm 2023, hai bên ký gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá tới 900 triệu bảng, kéo dài đến năm 2035. Thỏa thuận giúp đội chủ sân Old Trafford thu về khoảng 90 triệu bảng mỗi mùa.

Adidas tái hợp MU từ mùa 2015/16, nối tiếp mối lương duyên từng rất thành công trong thập niên 1980 và đầu 1990. Với mẫu áo mới đậm chất hoài cổ, "Quỷ đỏ" khiến người hâm mộ tin rằng những ngày huy hoàng có thể sớm trở lại Old Trafford.

MU ra phán quyết với Onana

Tương lai của thủ thành Andre Onana tại sân Old Trafford không còn được đảm bảo.

18 giờ trước

MU ra quyết định cho vị trí HLV trưởng

MU chuẩn bị mở đàm phán với Michael Carrick về khả năng bổ nhiệm cựu tiền vệ người Anh làm HLV trưởng đội bóng.

32:1947 hôm qua

Thần đồng 15 tuổi của MU gây chú ý

JJ Gabriel giành giải Cầu thủ U18 hay nhất Premier League dù mới 15 tuổi và thi đấu vượt cấp cho đội trẻ Manchester United.

33:1976 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Ibrahimovic khien AC Milan day song hinh anh

    Ibrahimovic khiến AC Milan dậy sóng

    7 giờ trước 20:50 14/5/2026

    0

    Nội bộ AC Milan rơi vào tình trạng hỗn loạn khi HLV Massimiliano Allegri được cho là cân nhắc rời đội bóng vì mâu thuẫn nghiêm trọng với cố vấn cấp cao Zlatan Ibrahimovic.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý