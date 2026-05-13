Thần đồng 15 tuổi của MU gây chú ý

JJ Gabriel giành giải Cầu thủ U18 hay nhất Premier League dù mới 15 tuổi và thi đấu vượt cấp cho đội trẻ Manchester United.

JJ Gabriel toả sáng ở giải trẻ Premier League.

Tiền đạo sinh năm 2011 gây sốt với 21 bàn thắng cho đội U18 MU, dù chỉ mới 15 tuổi. Gabriel thường xuyên phải đối đầu các hậu vệ lớn hơn từ 2 đến 3 tuổi nhưng vẫn trở thành chân sút nổi bật nhất hệ thống đào tạo trẻ Premier League mùa này.

Bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trước Stoke City cuối tuần qua cũng là pha lập công thứ 21 của Gabriel ở giải U18.

Tài năng trẻ này còn đóng vai trò quan trọng giúp MU tiến vào chung kết FA Youth Cup gặp Manchester City.

Giải thưởng được công bố tại Hội nghị Phát triển Bóng đá trẻ Premier League, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho học viện Carrington. Đồng đội Albert Mills của Gabriel cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

"Tôi rất vui khi giành được giải thưởng này. Tôi muốn cảm ơn các HLV và đồng đội giúp tôi có được ngày hôm nay", sao trẻ của MU chia sẻ trên MUTV.

Gabriel cũng dành nhiều lời khen cho HLV Darren Fletcher, người trực tiếp dẫn dắt đội U18 MU mùa này.

Tiền đạo 15 tuổi cũng tiết lộ gia đình đóng vai trò lớn trong hành trình phát triển sự nghiệp. Theo Gabriel, người thân luôn đồng hành ở mọi trận đấu, bất kể khoảng cách xa hay gần.

Sự bùng nổ của JJ Gabriel mang lại nhiều hy vọng cho MU trong quá trình tái thiết đội bóng bằng các tài năng trẻ tự đào tạo, điều từng tạo nên bản sắc lớn nhất của “Quỷ đỏ” suốt nhiều thập kỷ trước.

