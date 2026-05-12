Martinez nguy cơ rời MU

Tương lai của Lisandro Martinez tại Manchester United bất ngờ trở nên khó đoán trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Martinez có thể rời MU.

Theo The Athletic, Martinez hiện rơi vào trạng thái bất ổn ở Old Trafford. Chấn thương liên tiếp trong hai mùa gần đây, đặc biệt là lần đứt dây chằng chéo trước (ACL) khiến vai trò của cầu thủ sinh năm 1998 bị đặt dấu hỏi lớn.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU sớm giành vé dự Champions League mùa tới và bắt đầu lên kế hoạch cải tổ lực lượng. Đội chủ sân Old Trafford được cho là nhắm tới trung vệ David Affengruber của Elche nhằm tăng chiều sâu hàng thủ.

Thời điểm hiện tại, Yoro chia sẻ vị trí với Martinez và Ayden Heaven ở vị trí lệch trái hàng thủ, trong khi Harry Maguire gần như chắc suất ở trung tâm hàng phòng ngự.

Dù ban huấn luyện đánh giá cao tố chất thủ lĩnh và cá tính của Martinez, nhà báo Andy Mitten cho rằng vấn đề lớn nhất của trung vệ này là không còn duy trì được sự hiện diện thường xuyên trên sân.

"Martinez cần được thi đấu liên tục. Cậu ấy là người chuyền bóng xuyên tuyến hay nhất hàng thủ MU khi đạt phong độ cao. Trong phòng thay đồ, Martinez có tiếng nói rất lớn, thậm chí từng mang băng đội trưởng dưới thời Carrick", Mitten chia sẻ trên The Athletic.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh MU sẽ không vội trao hợp đồng mới cho Martinez nếu cầu thủ này chưa chứng minh được khả năng duy trì thể trạng và phong độ ổn định.

Hợp đồng của Martinez với MU còn thời hạn tới năm 2027, nhưng với những biến động gần đây, khả năng trung vệ người Argentina rời Old Trafford trong hè này trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

