Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Martinez nguy cơ rời MU

  • Thứ ba, 12/5/2026 18:01 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Tương lai của Lisandro Martinez tại Manchester United bất ngờ trở nên khó đoán trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Martinez có thể rời MU.

Theo The Athletic, Martinez hiện rơi vào trạng thái bất ổn ở Old Trafford. Chấn thương liên tiếp trong hai mùa gần đây, đặc biệt là lần đứt dây chằng chéo trước (ACL) khiến vai trò của cầu thủ sinh năm 1998 bị đặt dấu hỏi lớn.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU sớm giành vé dự Champions League mùa tới và bắt đầu lên kế hoạch cải tổ lực lượng. Đội chủ sân Old Trafford được cho là nhắm tới trung vệ David Affengruber của Elche nhằm tăng chiều sâu hàng thủ.

Thời điểm hiện tại, Yoro chia sẻ vị trí với Martinez và Ayden Heaven ở vị trí lệch trái hàng thủ, trong khi Harry Maguire gần như chắc suất ở trung tâm hàng phòng ngự.

Dù ban huấn luyện đánh giá cao tố chất thủ lĩnh và cá tính của Martinez, nhà báo Andy Mitten cho rằng vấn đề lớn nhất của trung vệ này là không còn duy trì được sự hiện diện thường xuyên trên sân.

"Martinez cần được thi đấu liên tục. Cậu ấy là người chuyền bóng xuyên tuyến hay nhất hàng thủ MU khi đạt phong độ cao. Trong phòng thay đồ, Martinez có tiếng nói rất lớn, thậm chí từng mang băng đội trưởng dưới thời Carrick", Mitten chia sẻ trên The Athletic.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh MU sẽ không vội trao hợp đồng mới cho Martinez nếu cầu thủ này chưa chứng minh được khả năng duy trì thể trạng và phong độ ổn định.

Hợp đồng của Martinez với MU còn thời hạn tới năm 2027, nhưng với những biến động gần đây, khả năng trung vệ người Argentina rời Old Trafford trong hè này trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Lộ diện tân binh đầu tiên của MU?

Truyền châu Âu đồng loạt xác nhận MU được cho là tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ David Affengruber.

30:1778 hôm qua

Động thái đầu tiên cho 'cuộc cách mạng' tại MU

Manchester United chuẩn bị thu về 44 triệu euro từ thương vụ Rasmus Hojlund, trong lúc đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm phương án nâng cấp tuyến giữa cho hè 2026.

09:10 11/5/2026

Quyết định kỳ lạ của MU

Dù từng được đôn lên đội một dưới thời Ruben Amorim và ra sân tới 8 trận, tài năng trẻ Chido Obi bất ngờ mất hút khỏi kế hoạch của MU ở mùa giải 2025/26.

17:41 10/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Le Giang, Khoa Ngo co quoc tich Viet Nam hinh anh

    Lê Giang, Khoa Ngô có quốc tịch Việt Nam

    1 giờ trước 11:13 13/5/2026

    0

    Sáng 13/5, Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý