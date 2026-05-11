Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Động thái đầu tiên cho 'cuộc cách mạng' tại MU

  • Thứ hai, 11/5/2026 09:10 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Manchester United chuẩn bị thu về 44 triệu euro từ thương vụ Rasmus Hojlund, trong lúc đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm phương án nâng cấp tuyến giữa cho hè 2026.

Hojlund trong màu áo Manchester United

Theo Fabrizio Romano, thương vụ Hojlund gần như hoàn tất và MU sẽ bắt đầu nhận khoản thanh toán trong thời gian ngắn tới. Thỏa thuận được xác nhận có kèm điều khoản mua đứt bắt buộc, qua đó khép lại mối lương duyên giữa tiền đạo người Đan Mạch với đội chủ sân Old Trafford.

Hojlund từng được kỳ vọng trở thành trung phong số một của Manchester United sau khi cập bến CLB với mức giá lớn. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2003 không duy trì được sự ổn định cần thiết. Phong độ thất thường cùng áp lực từ môi trường Premier League khiến anh chưa thể đáp ứng kỳ vọng từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ.

Việc đẩy Hojlund ra đi cho thấy MU đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc đội hình mạnh mẽ trước mùa giải 2026/27. Đội bóng thành Manchester muốn tinh gọn quỹ lương, đồng thời tạo thêm ngân sách phục vụ công cuộc mua sắm.

MU anh 1

Ngôi sao của Atalanta đang được Manchester United chú ý.

Ở chiều ngược lại, cái tên Ederson tiếp tục xuất hiện trong danh sách mục tiêu của “Quỷ đỏ”. Tiền vệ người Brazil được đánh giá phù hợp với yêu cầu về sức mạnh, khả năng tranh chấp và điều tiết tuyến giữa.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định Ederson không phải ưu tiên duy nhất của MU ở thời điểm hiện tại. CLB vẫn đang theo dõi nhiều phương án khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng hè.

Sau mùa giải nhiều biến động, Manchester United được cho là muốn hoàn tất phần lớn hoạt động mua bán cầu thủ càng sớm càng tốt để ổn định lực lượng trước giai đoạn tiền mùa giải.

Carrick xứng đáng cho vị trí HLV trưởng Manchester United Tối 3/5, Manchester United xuất sắc đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 35 Premier League qua đó chính thức có mặt tại Champions League 2026/27.

De Gea sẵn sàng trở lại MU

Thủ thành David de Gea được cho là sẵn sàng giảm sâu thu nhập và chấp nhận vai trò dự bị nếu nhận được lời đề nghị từ MU cho mùa giải 2026/27.

25:1527 hôm qua

Hàng loạt công thần công khai ủng hộ Carrick

Michael Carrick nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Manchester United, đặc biệt là sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League giúp ''Quỷ đỏ'' trở lại Champions League sau 3 năm vắng mặt.

17:00 5/5/2026

Rooney bảo vệ Carrick trước làn sóng hoài nghi

Wayne Rooney cho rằng Michael Carrick đang bị đánh giá thiếu công bằng chỉ vì là một HLV trẻ người Anh, dù thành tích của ông tại Manchester United 2025/26 là rất ấn tượng.

08:20 9/5/2026

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Thái Viên

MU Hojlund Premier League

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    35 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    36 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý