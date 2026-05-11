Động thái đầu tiên cho 'cuộc cách mạng' tại MU

Manchester United chuẩn bị thu về 44 triệu euro từ thương vụ Rasmus Hojlund, trong lúc đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm phương án nâng cấp tuyến giữa cho hè 2026.

Hojlund trong màu áo Manchester United

Theo Fabrizio Romano, thương vụ Hojlund gần như hoàn tất và MU sẽ bắt đầu nhận khoản thanh toán trong thời gian ngắn tới. Thỏa thuận được xác nhận có kèm điều khoản mua đứt bắt buộc, qua đó khép lại mối lương duyên giữa tiền đạo người Đan Mạch với đội chủ sân Old Trafford.

Hojlund từng được kỳ vọng trở thành trung phong số một của Manchester United sau khi cập bến CLB với mức giá lớn. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2003 không duy trì được sự ổn định cần thiết. Phong độ thất thường cùng áp lực từ môi trường Premier League khiến anh chưa thể đáp ứng kỳ vọng từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ.

Việc đẩy Hojlund ra đi cho thấy MU đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc đội hình mạnh mẽ trước mùa giải 2026/27. Đội bóng thành Manchester muốn tinh gọn quỹ lương, đồng thời tạo thêm ngân sách phục vụ công cuộc mua sắm.

Ngôi sao của Atalanta đang được Manchester United chú ý.

Ở chiều ngược lại, cái tên Ederson tiếp tục xuất hiện trong danh sách mục tiêu của “Quỷ đỏ”. Tiền vệ người Brazil được đánh giá phù hợp với yêu cầu về sức mạnh, khả năng tranh chấp và điều tiết tuyến giữa.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định Ederson không phải ưu tiên duy nhất của MU ở thời điểm hiện tại. CLB vẫn đang theo dõi nhiều phương án khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng hè.

Sau mùa giải nhiều biến động, Manchester United được cho là muốn hoàn tất phần lớn hoạt động mua bán cầu thủ càng sớm càng tốt để ổn định lực lượng trước giai đoạn tiền mùa giải.

