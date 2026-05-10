De Gea sẵn sàng trở lại MU

  • Chủ nhật, 10/5/2026 15:27 (GMT+7)
Thủ thành David de Gea được cho là sẵn sàng giảm sâu thu nhập và chấp nhận vai trò dự bị nếu nhận được lời đề nghị từ MU cho mùa giải 2026/27.

De Gea cũng giống Carrick, rất am hiểu MU.

Theo BT Sports, David de Gea ưu tiên tiếp tục gắn bó với Fiorentina sau mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ cân nhắc thay đổi quyết định nếu nhận được cuộc gọi từ Manchester United.

De Gea sẵn sàng đáp ứng nhiều điều kiện để trở lại Old Trafford. Thủ thành 35 tuổi chấp nhận giảm đáng kể mức lương hiện tại (5,5 triệu euro/ năm), đồng thời không yêu cầu suất bắt chính. Anh hiểu MU sẽ phải thi đấu trên nhiều mặt trận mùa tới và cần chiều sâu đội hình ở vị trí thủ môn.

De Gea từng có hơn một thập kỷ khoác áo MU trước khi rời CLB vào mùa hè 2023. Trong quãng thời gian 10 năm đó, anh giành không ít danh hiệu lớn nhỏ và nhiều lần trở thành điểm tựa của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn khó khăn hậu Sir Alex Ferguson.

Dù vậy, khả năng tái hợp vẫn còn bỏ ngỏ. MU hiện ưu tiên xây dựng đội hình phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại, trong đó yêu cầu thủ môn phải chơi chân tốt và tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới.

Tuy nhiên, kinh nghiệm, bản lĩnh và sự am hiểu môi trường Old Trafford vẫn giúp De Gea trở thành phương án đáng cân nhắc nếu ''Quỷ đỏ'' muốn bổ sung thêm chiều sâu cho khung gỗ ở mùa giải mới.

Thái Viên

De Gea MU De Gea Manchester United Premier League Fiorentina

