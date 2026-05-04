Carrick xuất sắc đến cỡ nào

Kể từ khi tiếp quản Manchester United vào tháng 1. Michael Carrick thật sự thay đổi bộ mặt đội bóng.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League 2025/26 đêm 3/5 không chỉ giúp Manchester United giành 3 điểm. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng: “Quỷ đỏ” chính thức có vé dự Champions League 2026/27 khi mùa giải còn 3 vòng đấu.

Theo thống kê từ giai đoạn Carrick dẫn dắt, Manchester United giành 32 điểm sau 14 trận, với 10 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Hiệu số +11 đủ để họ đứng đầu bảng xếp hạng tính riêng giai đoạn này, vượt cả Arsenal lẫn Manchester City. Con số này cho thấy tính ổn định – điều Manchester United thiếu suốt nhiều mùa giải đã qua thời hậu Alex Ferguson.

Bảng xếp hạng Premier League 2025/26 tính từ khi Carrick lên nắm quyền dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.

Carrick không xây dựng một Manchester United phức tạp. Đội bóng của ông chơi rõ ràng, mạch lạc và biết mình cần làm gì trong từng thời điểm trận đấu. Trước Liverpool, ''Quỷ đỏ'' không áp đảo hoàn toàn, lấn lướt trong hiệp đầu tiên, chệch nhịp đầu hiệp hai nhưng vẫn biết cách tung đòn quyết định đúng lúc.

Chuỗi kết quả ấn tượng của Manchester United dưới thời Carrick càng trở nên thuyết phục khi đặt cạnh chất lượng đối thủ. Họ lần lượt đánh bại Manchester City trên sân nhà, hạ Arsenal và Chelsea trên sân khách, trước khi đánh bại Liverpool để định đoạt tấm vé dự Champions League. Đây không phải chuỗi trận dễ dàng, nhưng ''Quỷ đỏ'' vẫn vượt qua bằng sự thực dụng, kỷ luật và bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Khoảng cách 16 điểm so với Chelsea và 6 điểm so với Liverpool là minh chứng rõ ràng. Manchester United không chỉ thắng, họ thắng đủ nhiều để tạo ra lợi thế an toàn trong cuộc đua dự cúp Châu Âu.

Điểm đáng chú ý nhất là cách Carrick giúp Manchester United “trưởng thành” trong các trận lớn. Đội bóng không còn dễ vỡ khi bị gây áp lực. Họ biết cách giữ cấu trúc, chờ đợi thời cơ và kết liễu đối thủ. Một tập thể có tổ chức, không còn phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân.

Từ một lựa chọn mang tính tình thế, Carrick đang chứng minh ông đủ năng lực dẫn dắt Manchester United dài hạn. 32 điểm sau 14 trận không chỉ là con số. Đó là nền tảng cho một ''Quỷ đỏ'' ổn định hơn cùng một tương lai tươi sáng - điều nhiều cổ động viên đội bóng mong chờ vào lúc này.

