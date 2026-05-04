Một sự cố đáng chú ý vừa xảy ra tại sân tập của Santos khi Neymar bị cho là đã dính vào một cuộc va chạm căng thẳng với tài năng trẻ Robinho Jr.

Neymar xô xát với con trai Robinho. Ảnh: Reuters.

Theo Globo Esporte, sự việc xảy ra tại trung tâm huấn luyện Rei Pelé vào ngày 3/5, trong buổi tập dành cho các cầu thủ không ra sân ở trận đấu thuộc giải VĐQG Brazil gặp Palmeiras trước đó. Tình huống bắt đầu khi Neymar tỏ ra không hài lòng sau khi bị Robinho Jr, con trai của cựu tiền đạo Robinho, rê bóng vượt qua.

Sau pha bóng này, Neymar được cho là đã yêu cầu đàn em “giảm nhịp độ”, trước khi có hành động đáp trả bằng cách gài chân khiến cầu thủ 18 tuổi ngã xuống sân.

Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi hai bên xảy ra tranh cãi và có những hành động xô đẩy. Dù không có thông tin về chấn thương nghiêm trọng, sự việc vẫn gây xáo trộn nội bộ đội bóng. Đại diện của Robinho Jr thậm chí được cho là đã gửi khiếu nại lên ban lãnh đạo CLB.

Về phía Santos, đội bóng này từ chối đưa ra bình luận chính thức. Trong khi đó, đội ngũ truyền thông của Neymar khẳng định “không nắm được thông tin” khi được liên hệ. Tuy nhiên, theo Globo Esporte, căng thẳng không kéo dài quá lâu.

Cũng trong ngày hôm đó, Neymar được cho là đã chủ động tiếp cận Robinho Jr để xin lỗi về hành vi nóng nảy. Đáng chú ý, năm ngoái chính Neymar là người đề nghị ban lãnh đạo Santos hỗ trợ, định hướng cho Robinho Jr như một cách tri ân người cha của cầu thủ trẻ.

Sau khi mâu thuẫn được giải quyết, Santos đang hướng đến trận đấu tại Copa Sudamericana gặp Recoleta. HLV Cuca cũng đã xác nhận Neymar sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu.

