Inter Milan vô địch Serie A

Rạng sáng 4/5, Inter đánh bại Parma 2-0 và trở thành tân vương giải vô địch Italy mùa 2025/26.

Inter giành chức vô địch thuyết phục.

Chiến thắng trên sân nhà Giuseppe Meazaa giúp Inter đăng quang sớm 3 vòng. Lúc này, khoảng cách giữa thầy trò HLV Cristian Chivu với đội đứng thứ 2 là Napoli lên đến 12 điểm.

Đây là lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất, Inter giành Scudetto, đồng thời là thứ 21 trong lịch sử, đội bóng này xưng vương tại Italy. Chiến thắng càng trở nên ý nghĩa bởi CLB áo sọc xanh - đen thành Milan vừa thay tướng ngay trước thềm mùa giải mới.

Với kinh nghiệm non nớt, Chivu thay Simone Inzaghi với nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Romania giúp "Nerazzurri" duy trì sự ổn định ở giải quốc nội để đăng quang với số bàn thắng cao nhất giải (82) và chỉ thủng lưới 32 lần. Lautaro Martinez, Marcus Thuram tiếp tục có mùa giải ấn tượng khi lần lượt đóng góp 16 và 12 pha lập công.

Trở lại trận đấu ở vòng 35 Serie A, Parma nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí suýt mở tỷ số sớm với cú đánh đầu cận thành của Enrico Del Prato. Inter cũng nhanh chóng đáp trả, nhưng những cơ hội của Dumfries hay Barella đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi trận đấu tưởng chừng rơi vào thế bế tắc, bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một. Từ đường chuyền đơn giản của Piotr Zielinski, Thuram dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Inter chơi kiểm soát nhưng không quá bùng nổ. Parma phòng ngự kiên cường và khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, sự khác biệt đến ở phút 80 khi Lautaro Martinez kiến tạo để Henrikh Mkhitaryan dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.