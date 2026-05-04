Tottenham gây bất ngờ

Rạng sáng 4/5, Tottenham đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 trên sân khách ở vòng 35 Premier League.

Chiến thắng quan trọng tại Villa Park trước đối thủ đang nằm trong top 5 giúp Tottenham thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên họ giành 2 chiến thắng liên tiếp kể từ giai đoạn đầu mùa.

Aston Villa bước vào trận đấu với tới 7 sự thay đổi trong đội hình sau thất bại ở bán kết Europa League. Dễ hiểu khi Spurs nhập cuộc chủ động hơn hẳn, thể hiện sự quyết tâm cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Dù lối đá chưa thật sự sắc bén, đội khách vẫn tìm được khoảnh khắc đột biến để khai thông thế bế tắc. Từ một pha ném biên dài ở phút thứ 12, Conor Gallagher tung cú sút xa chuẩn xác, mở tỷ số và ghi dấu bàn thắng đầu tiên trong màu áo Tottenham.

Đà hưng phấn giúp Spurs nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Sau khi Joao Palhinha đưa bóng dội cột và Kolo Muani thử tài thủ thành Emiliano Martinez, Richarlison tỏa sáng với cú đánh đầu đẹp mắt từ đường tạt bóng của Destiny Udogie ở phút 25. Trong khi đó, Aston Villa gần như bế tắc hoàn toàn khi không có nổi một cú dứt điểm nào trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Villa cố gắng thay đổi cục diện với sự xuất hiện của Ollie Watkins, nhưng lối chơi thiếu đột phá khiến họ không thể gây áp lực đáng kể. Tottenham chủ động lùi sâu, bảo toàn lợi thế và thi đấu đầy kỷ luật. Bàn thắng muộn của Emiliano Buendia ở phút bù giờ chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Chiến thắng giúp Spurs thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Họ vượt qua West Ham trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng, trong khi Aston Villa còn nhiều việc phải làm để giữ vị trí trong top 5.

