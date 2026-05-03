Fernandes khiến Cunha việt vị

Tối 3/5, Matheus Cunha ăn mừng sớm cột mốc kiến tạo của Bruno Fernandes, trước khi bị VAR từ chối ở trận MU thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Tình huống xảy ra sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Benjamin Sesko ở phút 14. Cunha tin rằng Fernandes vừa có pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải, cũng là kỷ lục ở Premier League. Anh quay về phía khán đài, giơ tay tạo hình số "2" và "0", như một cách đánh dấu cột mốc đáng nhớ, đồng thời kích thích sự phấn khích từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài lâu. Sau khi tham khảo VAR, tổ trọng tài xác định bóng chạm thủ môn Liverpool trước khi tới vị trí của Cunha và bay vào lưới. Theo luật, tình huống không đủ điều kiện để tính kiến tạo cho Fernandes, bởi chuỗi chạm bóng bị cắt bởi cầu thủ đối phương.

Quyết định khiến pha ăn mừng của Cunha trở nên sớm một nhịp. Tiền đạo người Brazil không giấu được sự ngượng ngùng khi nhận ra bản thân mừng hụt", trong khi Fernandes cũng phải chờ thêm để chạm tới cột mốc kỷ lục.

Dù vậy, tình huống này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của Fernandes trong lối chơi của MU. Anh vẫn là trung tâm trong các pha triển khai tấn công, dù không phải lúc nào cũng được ghi nhận bằng những con số thống kê.

Trên sân Old Trafford, MU dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút. Đầu hiệp hai, Liverpool trỗi dậy mạnh mẽ và ghi liên tiếp 2 bàn. Tuy nhiên, Kobbie Mainoo kịp ấn định tỷ số 3-2 ở những phút cuối. Giành trọn 3 điểm trước "The Kop", MU trở lại Champions League sau 2 mùa vắng bóng.