Hazard đua xe đạp đường trường

  • Thứ bảy, 23/5/2026 21:08 (GMT+7)
Eden Hazard tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định chuyển sang thử sức với môn đua xe đạp đường trường tại quê nhà Bỉ.

Hazard hoạt động khá tích cực với môn xe đạp sau khi giải nghệ.

Cựu sao Chelsea sẽ tham gia giải đua nổi tiếng Lille - Hardelot diễn ra vào tháng 6 tại miền Bắc nước Pháp. Đây là cung đường dài hơn 160 km, nối từ Lille đến vùng Hardelot gần Boulogne.

Ban tổ chức giải xác nhận sự góp mặt của Hazard và dành nhiều lời ca ngợi cho hành trình mới của cựu tuyển thủ Bỉ. Theo họ, tinh thần cạnh tranh của Hazard chưa bao giờ biến mất, chỉ là anh đang tìm thấy một nhịp sống khác sau khi rời xa bóng đá đỉnh cao.

Sau khi giải nghệ năm 2023 bởi những chấn thương dai dẳng trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid, Hazard chuyển hướng sang kinh doanh rượu vang và đầu tư vào các dự án công nghệ thể thao. Sau đó, anh bất ngờ bén duyên với xe đạp, môn thể thao cực kỳ phổ biến tại Bỉ.

Hazard được cho dành nhiều thời gian tập luyện trên những cung đường dài và xem đây như cách để duy trì niềm đam mê thể thao mà không còn áp lực thành tích. Ban tổ chức Lille - Hardelot mô tả cựu danh thủ người Bỉ như một "tay đua giữa hàng nghìn tay đua khác", thay vì hình ảnh ngôi sao sân cỏ từng khuynh đảo châu Âu.

Trong sự nghiệp bóng đá, Hazard là biểu tượng của Chelsea với 110 bàn sau 352 trận, góp công lớn giúp đội bóng London giành 2 chức vô địch Premier League, 2 Europa League cùng nhiều danh hiệu quốc nội.

Ngã rẽ của Hazard

Eden Hazard quyết định đầu tư và trở thành đại sứ cho Opportunity Players, một nền tảng trực tuyến được truyền thông ví như "Facebook của giới thể thao".

19:31 8/5/2026

Màn ăn mừng gây sốt của Eden Hazard

Eden Hazard hoàn thành hành trình đạp xe 167 km tại Mallorca và gây chú ý với màn ăn mừng ngẫu hứng.

06:47 29/3/2026

Bác sĩ từng khiến Mourinho nổi giận giờ ra sao?

Một lần lao vào sân chữa trị cho Eden Hazard năm 2015 biến bác sĩ Eva Carneiro thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng lớn tại Chelsea và mở ra chuỗi tranh cãi kéo dài cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

19:00 16/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

